Amparo Marco urge a la Generalitat Valenciana a aprobar el Plan General de Castellón

El ayuntamiento de Castellón considera clave que la Generalitat Valenciana apruebe a la mayor brevedad posible el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. La alcaldesa, Amparo Marco, le urge al Consell, en declaraciones a COPE, a que lo haga para poder afrontar con mayores y mejores herramientas la crisis en la que nos encontramos con tal de poder dinamizar y garantizar la economía.

"Es importantísimo tener este planteamiento porque no será la misma salida de la ciudad de Castellón con un plan urbanístico que nos permita hacer una serie de inversiones" y es que señala que "hay empresarios en nuestra ciudad que tienen capacidad de inversión y no pueden hacerlo porque no tenemos un plan de ordenación de la ciudad de Castellón".

Considera Marco que "la ciudad y el ayuntamiento han hecho los deberes" y que es necesario que "la Generalitat dé ese impulso final" para poder contar con él y tener más mecanismos con los que afrontar la coyuntura económica que se avecina como consecuencia de la emergencia sanitaria que padece España por el Covid-19.

Y es que para la alcaldesa "sin planteamiento urbanístico no será la misma salida" de la crisis para la ciudad y "queremos tenerlo lo antes posible", por ello este mismo lunes se ha dirigido a la consellería para que trate de agilizar su estudio y aprobación.

Desescalada

Ayer se iniciaba la segunda fase de la desescalada que nos dejó imágenes en las que las calles recuperaban cierta normalidad. Los niños ya pueden salir a pasear e incluso aprovechar para jugar y el civismo fue la tónica predominante, aunque siempre hay actitudes de grupos que son minoritarios que no respetaban por ejemplo la distancia social o familias al completo que salían de casa.

En la capital de la Plana, la alcaldesa Amparo Marco, destaca en declaraciones a COPE el ejemplar comportamiento de gran parte de la sociedad. "Fue un día de muchísima normalidad; los vecinos y las vecinas de la ciudad se han comportado, no hubo ningún problema y cumplieron las medidas".

Por ello, "quiero poner en valor la actitud que ha tenido la ciudad desde el primer momento, entendiendo también la suspensión de las Fiestas de la Magdalena", a la vez que se muestra "orgullosa de ser la alcaldesa de una ciudad extraordinaria como es Castellón".