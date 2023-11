Alberto Fabra censura que Pedro Sánchez traiga a España "lo que nunca creíamos que podía pasar"

El Congreso de los Diputados acoge desde este mediodía la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno con más de medio país en contra y, salvo sorpresa descomunal e inesperada, saldrá adelante. En la provincia de Castellón le apoyarán los dos diputados nacionales por el Partido Socialista, Artemi Rallo y Susana Ros, mientras que votarán en contra los populares Alberto Fabra, y Óscar Clavell y por Vox Alberto Asarta.

Precisamente, Alberto Fabra ha censurado los pactos del Partido Socialista con formaciones independentistas, así como con Bildu, con tal de continuar en la presidencia del Gobierno. "Están pasando cosas que creíamos que nunca iban a ocurrir. Que lo veíamos como que son cosas que pasan en algunos países de Sudamérica, pues está pasando aquí".

"Esto era imposible, lo que pensábamos que nunca iba a pasar, pero está pasando con Pedro Sánchez".

Según explica en COPE el que fuera alcalde de Castellón de la Plana y presidente de la Generalitat Valenciana, "se está rompiendo la división de poderes. El Gobierno le dice a su grupo y a otros del legislativo que hagan trampas y busquemos fórmulas para quitar la razón al poder judicial".

No caer en la resignación

Fabra vaticina tiempos complicados: "Van a ser momentos muy difíciles", por lo que llama a "continuar de forma pacífica la denuncia de todo lo que está pasando" y destaca que "por lo menos no nos pueden callar".

El diputado nacional por el Partido Popular también ve a miembros del Partido Socialista que no están conformes con los pactos de su formación y que incluso han participado en algunas de las concentraciones organizadas en los últimos días. "El otro día en la concentración que hicimos en Castellón había ex concejales socialistas y me imagino que también votantes socialistas. A un ex concejal lo conocí y me dijo que se echaba las manos a la cabeza porque estos es impensable".

Manifestaciones

Los partidos que respaldan a Pedro Sánchez denuncian vandalismo y violencia en las concentraciones que se están efectuando a lo largo del país y que mayoritariamente se están desarrollando de forma pacífica y sin incidentes, aunque Alberto Fabra recuerda la violencia y escraches que él sufrió cuando era presidente de la Generalitat Valenciana, con concentraciones incluso en su domicilio.

"Es la moralidad de la izquierda. Cuando ellos lo hacen es jarabe democrático y cuando ellos lo sufren son los fachas de turno que lo que quieren es no admitir el resultado electoral".

Ante todo ello, "las personas que consideramos que lo que estamos viviendo es inadmisible, estamos saliendo a la calle de forma pacífica. Yo siempre defenderé la protesta pacífica y no como en algunos casos hacían ellos. O como algunos también que quieran sumarse a las que convocamos desde el Partido Popular".

"Tenemos que ser contundentes y firmes pero no podemos consentir que el estado de derecho se ponga en entredicho. Esto ha costado mucho conseguirlo y lo hemos hecho entre todos. Aquí no hay buenos ni malos, ni mejores ni peores, lo hemos hecho entre todos los españoles y ahora no se puede poner en tela de juicio todo ese logro que hemos conseguido y que hemos hecho por nosotros y por nuestros hijos".

Alberto Fabra concluye con un mensaje para el PSOE: "Parece mentira que el Partido Socialista se esté sumando a la deriva radical extremista de izquierda".