El aeropuerto de Castellón negocia la implantación de nuevas rutas

El aeropuerto de Castellón va incrementado la cifra de viajeros fruto del incremento de rutas que de forma paulatina ha ido implantado en el recinto con tal de poder atraer turistas y facilitar que los castellonenses también puedan desplazarse.

El próximo verano serán diez los destinos a los que se podrá viajar desde Castellón al sumarse Berlín y Milán, vuelos que operarán desde el 31 de marzo, a una lista que completan Bilbao, Madrid, Bucarest,, Roma, Oporto, Bruselas, Düsseldorf y Londres Stansted. Posteriormente, en 2026 serán otras dos las conexiones que ya se han anunciado y que unirán el aeropuerto castellonense con París y Stuttgart.

Más conexiones

Con tal de poder superar en 2026 los 500.000 pasajeros que se ha marcado la Generalitat Valenciana como objetivo. Para conseguirlo, "estamos trabajando en que este año podamos cerrar un par de rutas más, pero hasta que no estén cerradas no las vamos a anunciar", según explica a COPE el director general de Aerocas, Justo Vellón.

Señala que "las negociaciones con las aerolíneas siempre son complicadas, siempre se trabaja a medio y largo plazo", por lo que "hasta que no estén claras es preferible no anunciar nada para no llevar a confusión".

Y es que "constantemente estamos buscando nuevas rutas para atraer turismo a Castellón. También tenemos que pensar en los castellonenses que quieren viajar y pasar sus vacaciones fuera" y hace escasas dos semanas "estuvimos en la feria más importante de conectividad aérea en Turín y estuvimos hablando con multitud de aerolínea para cerrar diferentes rutas".

Aparcamiento

El aeropuerto de Castellón tiene aparcamiento gratuito en el que los pasajeros pueden dejar sin coste el vehículo y la intención es que continúe así. "Lo que hemos hecho ahora es licitar los accesos al parking. Había turistas que dejaban el coche aparcado y eso no puede ser, hay que llevar un cierto control", para reconocer que "la idea de cobrar por el parking no está en la mesa ahora mismo" y si llega el momento de que esta postura cambie, el coste sería "simbólico", según Vellón.