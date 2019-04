El Festival Formigues de Benicàssim leva anclas

Junto al mar de Benicàssim, en la emblemática Villa Ana, el Formigues, el festival para familias con ganas de divertirse, ha empezado a remar hacia su edición Como el agua. Una edición que llenará de compromiso ambiental, diversión y nuevos ‘palos’ musicales como el flamenco y la rumba -además del rock, el pop y el indie sello de la casa- el recinto VillaCamp del 11 al 12 de mayo.

La séptima edición se ha presentado este jueves a orillas del Mediterráneo. Su directora, Ana Rico, acompañada por Ana Tàrrega, responsable de comunicación del festival, y Paloma García, creativa de Idear Ideas, ha destacado que Como el agua da la bienvenida “a un mar cultural lleno de muchísimas actividades relacionadas con la concienciación, el agua, el respeto a la naturaleza y a los animales”. Juntas han confirmado también la presencia sobre el escenario Formigues de la camaleónica dj –y maestra de Primaria- Shira Fussion; el rock interactivo de la banda bilbaína Anita y los Peleles y de Borja Catanessi, considerado como uno de los mejores artistas callejeros. Son los tres últimos nombres de un cartel ya cerrado que junto a una programación que integran más de 60 actividades prevé atraer a 10.000 ‘hormigas’ en las dos jornadas de celebración de la cita familiar, un 10% más que en 2018. “Hemos ampliado muy poco porque queremos dar calidad al festival y no nos gustan las aglomeraciones, buscamos respetar el espacio de cada persona”, ha señalado Rico durante la presentación, a la que han asistido también la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, y el diputado de Cultura Vicent Sales.

La parte musical experimenta una buena dosis de novedad este año. “Los platos fuertes son el flamenco y la rumba, dos géneros que hasta la fecha no habíamos tenido en el festival y que nos abren a nuevas experiencias”, ha dicho Rico. De ello se encargarán Landry el Rumbero y su loa a la rumba catalana y la bailaora Eva Varela, que traerá ReCiCiClaTeÁnDo, una propuesta en la que adapta el flamenco a los más pequeños de la casa para acercar la importancia del reciclaje para cuidar el medio ambiente. Con ambos la cita musical amplía su abanico sonoro, que completan Bigott, Kids From Mars, Billy Boom Band y Xiula, junto a la ganadora y finalista del III Concurso de Bandas y Solistas del Formigues: Bajo Zero y Much Snipe, dos formaciones que mueve el talento de nueve jovencísimos artistas de Vila-real. Junto a los conciertos, destacan los espectáculos al aire libre. Dos. El primero, el pasacalles marino La Mar de B, de la compañía vila-realense Scura Splats, actuará a modo de avanzadilla y revolucionará las calles de Benicàssim el viernes, 10 de mayo, a las 19.30 horas. Se une la Batucada Borumbaia junto a Asprona Timbals, de la mano del Rototom Sunsplash.

La agenda extramusical vendrá marcada con un propósito claro: sumergir al público en la toma de conciencia medioambiental y “proteger el mar que nos rodea” para devolverle sus tonos azules, turquesas y verdes. Así, los nueve espacios culturales del festival se mojarán, y mucho, con el medio ambiente en general y con los océanos en particular. En la Playa Formigues se sucederán las iniciativas para prevenir la contaminación marina y limpiar las playas; mientras la zona de juegos Formiguesplash se convertirá, gracias a la colaboración de múltiples entidades y

fundaciones, en la plataforma de reflexión, a través de actividades muy divertidas, sobre qué podemos hacer de manera individual y colectiva para proteger el medio marino.

El ecofeminismo, la huella hídrica y el sobreconsumo de plástico saltarán al Foro Formigues & Plastic is Over; y también de mares hablarán las historias del rincón de Cuentacuentos del Formigues. La Carpa Circo; Sea Parents (la zona para madres y padres); el área para bebés BabyTerráneo; la Zona Familiar y Radio Formigues amplían la oferta de ocio, cultura y diversión en familia del Formigues 2019. La organización del festival ha destacado por último la implicación y colaboración de entidades y personas que a título personal se han unido para hacer realidad “esta marea cultural y social” y que doblan en número a las del año pasado. Los abonos y entradas de día para el Formigues 2019 pueden adquirirse en la página web del festival o en taquilla, el viernes 10 de mayo desde las 18.30 y durante los dos días de celebración de la cita familiar.