Sostenibilidad e Inteligencia Artificial: los temas principales para la próxima edición de Qualicer

El evento bianual que analiza las novedades, perspectivas y preocupaciones del sector azulejero se prepara para su decimoctava edición. El Congreso Mundial de Calidad del Azulejo y Pavimento Cerámico Qualicer ya ha presentado las novedades para un año donde la principal está en sus fechas.

Y es que, ante la celebración a finales de mes de Cevisama, el encuentro que de nuevo tendrá lugar en la Cámara de Comercio de Castellón tendrá coincidencia con la otra gran cita de la capital: las Fiestas de la Magdalena.

