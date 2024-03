La solución temporal para salvar un servicio vital: un ayuntamiento de Castellón hará de farmacia

El interior de la provincia sigue haciendo frente a un problema latente y en crecimiento. La despoblación en un gran número de localidades que acarrea además el cierre y desaparición de servicios vitales para su subsistencia. Uno de ellos lo ha vivido en sus propias carnes, y le ha tocado idear nuevas posibilidades para encontrar una solución a un gran problema.

Hablamos de Portell de Morella, con 160 habitantes, que ha visto como la farmacia del pueblo cerraba y ante ello, como nos ha explicado en COPE su alcalde, Álvaro Ferrer, "no nos queda otras que hacer de la necesidad virtud". Pese a que se ha realizado la solicitud para contar con un botiquín que dará este servicio 2 horas al día ("hay que cumplir requisitos, como son un sitio accesible, con salida a la calle y 30 metros cuadrados disponibles. Nosotros lo tenemos y lo solicitamos"), va a haber un espacio de tiempo sin poder dispensar medicamentos. Un limbo al que ya han encontrado solución el consistorio, tal como nos ha destacado Ferrer: "Nosotros nos quedamos el SIP de las personas interesadas, los llevamos a la farmacia de Cinctorres, nos sirven los medicamentos de manera personal y se reparte al día siguiente".





Doble objetivo

Álvaro Ferrer, alcalde de Portell, nos ha explicado cómo el ayuntamiento va a asumir ahora este servicio de manera temporal. Y todo ello con un doble objetivo: que los ciudadanos no noten la pérdida y eviten desplazamientos por intrincadas carreteras de montaña: "Es dar un servicio a aquellas personas que la necesitan. Y viendo como tenemos el tema de transportes, lo asumimos desde el ayuntamiento. Si tenemos alguna finalidad es la de dar servicio".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? Irene Dalmau Marín, la veïna de #Portell que celebra 101 anys



?? "Moltes felicitats a Irene en este dia tan especial i li desitgem que continue gaudint de molts més anys al costat de la seua família i amics" ha afirmat l'alcalde, Álvaro Ferrer. pic.twitter.com/6GKaLl3B3r — @ajportell (@ajportell) February 20, 2024

Más problemas ante la pérdida de población

Una solución que espera Ferrer sirva para seguir impulsando la llegada o al menos el mantenimiento de sus habitantes. De cara a ello, eso sí, esta población presenta otro problema: da trabajo a personas de otras poblaciones pero no las logra acoger como habitantes: "A mi me asusta una cosa en Portell, porque tenemos gente de fuera que viene aquí a trabajar. Me preocupa que viene mucha gente de fuera a trabajar pero perdemos habitantes. Habrá que ver el problema, estamos trabajando para resolver el problema de la vivienda. A ver de qué manera puede ser la solución por lo que vienen más de 10 personas a trabajar pero no alzamos el vuelo. A ver cómo podemos captar a la gente. Igual el problema es que la gente que viene es de pueblos cercanos".

En todo caso, el alcalde de la localidad de Els Ports ya anuncia que no se va a rendir, y aunque teme que llegará el día en que "cerrarán el pueblo, hasta entonces que nos cojan trabajando y peleando para no perder el hilo de esperanza y dar con la tecla para poder revertir esta situación que no es fácil. No es un romanticismo, quiere ser una realidad".