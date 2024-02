Servicio público contra rentabilidad: la eterna lucha en Santa Magdalena para recuperar el tren

Ha sido una continua reivindicación que todavía no ha contacto con respuesta positiva. Desde que se anunciara el aumento de frecuencias ferroviarias entre Castellón y Vinaròs, las poblaciones de esta zona han visto como gran opción de visitantes y trabajadores, aunque una se ha quedado como excepción negativa.

Santa Magdalena de Pulpis, con algo más de 700 habitantes y a los pies de la Serra d'Irta, ve diariamente cómo los trenes pasan por su estación acondicionada pero no hacen alto. Pese a las continuas demandas del ayuntamiento, la respuesta desde las instituciones superiores siguen siendo negativas.

Sta. Magdalena sol·licita una reunió a tres bandes en de cara a obrir l'estació de tren



L'alcalde de Sta. Magdalena, Sergio Bou, informa que ha remés un escrit tant a la conselleria... https://t.co/YlGSCw8T54 — Sta Magdalena Polpís (@ajstamagdalena) February 6, 2019

Un hecho que ha lamentado en COPE el alcalde de la localidad, Sergio Bou, apuntando que “nosotros nos vamos a parar, sabemos que nos han cerrado la puerta varias veces y diferentes gobiernos, pero es que los ayuntamientos pequeños no entendemos dónde queda lo de “servicio público”. Está claro que no paren todas las frecuencias, pero una en cada sentido no supondría ningún trauma para nadie”.

Apunta además Bou que en este tipo de casos debería primar el deber de servicio público de las instituciones frente al rédito económico: “Cuando se prioriza la rentabilidad no tienes nada a decir, porque la gente que puede usarlo en un pueblo pequeño es poco. Pero es que el ferrocarril, que en este caso ya pasa por allí y está todo preparado para que pare, lo que pedimos es que se tenga una visión más amplia de servicio público, y que no todos ellos no se debe ver con un punto de económico”.

El alcalde de Santa Magdalena ponía como ejemplo lo beneficioso que sería para otro servicio público como el escolar: “Nuestros maestros que cada año vienen de más lejos lo podrían usar para venir a dar clases, y así un servicio podría complementar a otro. Por ello peleamos, y lamentamos que las administraciones más grandes no lo ven así, sino sólo priman lo económico”.





Mejoras al acceso del castillo

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Las accesos que sí se han mejorado en este caso son los del Castillo de Polpís, gracias a la inversión de más de 100.000 euros realizado por la Diputación, que también es propietario de esta fortaleza conquistada allá por 1.200 por Jaume I.

Estos trabajos supondrán abrir la llegada a este enclave histórico en plena Serra d'Irta a nuevos públicos. Respecto a ello, Bou apuntaba que “era una obra muy necesaria, ya que el acceso estaba por una zona rocosa y muy complicada, que podía conllevar accidentes graves. Ahora se ha realizado un acceso lateral más accesible, para que puedan llegar nuevos públicos”.

Unas obras que, sumadas a las realizadas en 2015, dan más valor a una fortaleza que “ha sido la gran olvidada en las últimas décadas en la provincia”, según ha lamentado Bou.

Ahora confía el primer edil de Santa Magdalena de Pulpis en que estas mejoras no se queden ahí: “ahora las murallas de la zona Oeste están prácticamente derruidas y ahí se podría ir invirtiendo. Ya hemos hablado con la Diputación para llevar adelante un Plan Director del castillo, para que haya continuidad de obras y mejoras en el recinto. Ahora sólo que seguir insistiendo en mejoras en una fortaleza que recibe visitantes de la provincia pero también de todo el mundo”.