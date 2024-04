Benicarló elimina las tasas para las instalaciones deportivas a entidades sin ánimo de lucro

El Pleno del Ayuntamiento de Benicarló ha aprobado la modificación de la ordenanza reguladora que aplicaba hasta ahora una tasa por la utilización de las instalaciones deportivas municipales para todo tipo de asociaciones.

La modificación supondrá la supresión de la tasa de abono para las entidades que no tengan finalidades lucrativas. La concejala de Hacienda, Arantxa García, ha explicado que "en realidad, más que modificar el texto que teníamos hasta ahora, lo que hemos hecho ha sido añadir un pequeño epílogo para que las entidades sin ánimo de lucro no tengan que hacer frente al pago de las tarifas vigentes".

?? El #Ple ha aprovat modificar l'#ordenança P6 per tal que les organitzacions sense ànim de lucre no hagen d'abonar #taxes per l'ús de les instal·lacions esportives municipals



??https://t.co/JErtReLnjvpic.twitter.com/ENTk5U22CB