Vuelven de un festival en Benidorm y lo que se encuentran al llegar al hotel les levanta: "En una jaula"

El verano de 2024 en España vuelve a ser una temporada llena de música, con una oferta de festivales que abarca todos los gustos y estilos. Son todo un imán de historias que los jóvenes recuerdan para siempre y estos jóvenes siempre se acordarán de este hotel de Benidorm, por lo que les sucedió de repente.

?? Las llaves de casa o las del coche son algunos de esos escurridizos objetos que a menudo perdemos



?? No te quiero contar lo que aumenta el riesgo cuando estás en medio de un pogo en un festival de música como el Viña Rockhttps://t.co/ew4Wim5DVv — COPE (@COPE) May 9, 2024

España siempre ha sido un país lleno de vida, especialmente en verano. Las horas de luz, el buen clima, los paisajes, las ganas de fiesta... todo esto y mucho más hacen del país uno de los que tiene más festivales musicales del mundo. No hay diferencia si empiezas a recorrer la geografía de la península y las islas, en cada lugar hay un evento.

Han pasado solo tres años, pero lejos queda esa época en la que el mundo se detuvo, y con él, la música en directo. Desde entonces, la industria y el público han querido recuperar el tiempo perdido, disparando la oferta y demanda de conciertos y festivales. Nadie se quiere perder alguna de las múltiples citas que hay este verano.

Reggaeton Beach Festival

En un país que no se caracteriza por unas cifras de consumo musical precisamente altas, llamaba la atención que fuese, probablemente, el lugar del mundo con mayor cantidad de eventos per cápita de este tipo y que congregasen más público que nunca. Los 1.000 que se presentan a lo largo del año lo han convertido en un negocio singular.

Un festival

Según el anuario de la Asociación de Promotores Musicales de 2023, la industria de la música en directo ingresó 459 millones de euros en venta de entradas, récord absoluto. Estos datos han convertido al país en uno de los principales destinos festivaleros de Europa. La sensación en 2024 es que la salud de este sector perdura.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

??Ve los precios de las bebidas en el festival Mad Cool y le hace una pregunta a los que van: "¿Os gusta?"



?Estos días son muchos los que se congregan en Madrid para acudir a ver a sus artistas favoritos, pero hay polémica con lo que se ve en las barras https://t.co/j0adcId25Z — COPE (@COPE) July 11, 2024

Los festivales pasaron en un momento de ser un encuentro de melómanos a un modelo de ocio en sí mismos. Son auténticos parques de atracciones que incluso se han despojado de su estacionalidad veraniega y han encontrado hueco en todas las épocas del año. Pero la realidad es que los principales siguen buscando el calor.

A estas alturas ya se han celebrado algunos eventos de renombre como el Primavera Sound de Barcelona o el O Son do Camiño en Galicia, pero si te lo has perdido no sientas pena, tienes muchas más opciones para bailar al son de tu música favorita. En estos días Madrid bota con el Mad Cool, una de las citas anuales del mundo de la música en España.

BILBAO, 11/07/2024.- Asistentes al Bilbao BBK Live hoy jueves en su primera jornada. EFE / Luis Tejido.

Uno de los géneros más frecuentes en los festivales veraniegos es el reggaeton y ahí destacan el Boombastic, uno de los clásicos de cada verano o el Arenal Sound. En este caso nos paramos en el Reggaeton Beach Festival, que cuenta con múltiples fechas y localizaciones. En los últimos días, se ha celebrado en Alicante, donde estaban los protagonistas de la historia.

Lo que se encuentran al llegar al hotel

Por quinto año consecutivo aterrizó con gran éxito la Gira de Reggaeton Beach Festival que recorre España con actuaciones de Anuel AA, Justin Quiles, Bryant Myers, Tiago PZK, El Alfa, Maria Becerra o Noriel. Los jóvenes habían disfrutado de esta cita, regresaron a su hotel y lo que vieron está dando la vuelta a las redes sociales.

Entre las 25.000 personas que estaban en el RBF, estos dos jóvenes se lo pasaron tan bien al ritmo de la música que más está sonando dentro del género del reggaeton como cuando llegaron a su hotel y se encontraron ese loro que parecía que juzgaba su estado. Su actitud es lo que está llamando la atención a muchos usuarios.