Lleva trabajando desde por la mañana, le paran en un control de alcoholemia en Benidorm y da 0,11: "¿Por qué?"

La DGT sanciona a aquellos conductores que, tras la prueba del alcoholímetro, den como resultado una cifra superior a 0,25 miligramos por litro en aire espirado, mientras que en sangre, la tasa máxima permitida es de 0,5 gramos por litro. Esta joven de Benidorm dio menos, pero no se explica cómo, después de trabajar todo el día y no beber nada, dio una pequeña cantidad.

Según los datos de la DGT, el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes es una de las principales causas de accidentes de tráfico, solamente superado por las distracciones y el exceso de velocidad. Es por lo que en el control, la Guardia Civil dispone de un dispositivo portátil, que es el alcoholímetro, con el que miden el nivel de alcohol en el cuerpo.

No hay una medida exacta de lo que suponen estas cantidades en cervezas u otras bebidas espirituosas. Este dato es muy variable, ya que depende del sexo del conductor y de su cuerpo, así como del tipo. Pero sí existen unas cantidades aproximadas que confirmó la misma DGT.

Según se indica en el estudio y tomando como referencia un tercio de cerveza, se considera que 1,5 unidades ya garantiza el positivo en hombres, pero según el peso este dato puede variar. Por otra parte, en las mujeres, una sola lata de 330 mililitros significará que no puedas coger el coche. Si lo haces y te pillan, te multarán.

Con esto, se podrá formalizar definitivamente la sanción, en caso de dar una tasa por encima de 0,25 mg/l en aire, y la autoridad tendrá todo lo necesario para iniciar el proceso administrativo o penal. Si el alcoholímetro marca entre 0,26 mg/l y 0,50 mg/l, la sanción económica será de 500 euros y perderás cuatro puntos.

En caso de registrar una cifra superior a 0,50 mg/l y hasta 0,60 mg/l, la multa asciende a 1.000 euros y la pérdida de puntos es de un total de seis. Por encima estarás incurriendo en un delito penal y te estarías enfrentando a una condena mucho más seria. Al fin y al cabo, no solo pones en peligro tu vida, también las de otros.

Estas van entre tres y seis meses de prisión, de seis a doce meses de multas económicas o de trabajos en beneficio para la comunidad, y a la pérdida del permiso de conducir durante un período de uno a cuatro años. En caso de reincidencia, se agravarán o prorrogarán las condenas anteriores.

Hay personas que se niegan a hacerse el test. Son dos los obligatorios, en caso de haber dado positivo en la primera prueba. Esto está tipificado en el artículo 383 del Código Penal como un delito que se castiga con cárcel durante un tiempo de entre seis meses y un año, además de entre uno y cuatro años de retirada del carné de conducir.

Lleva trabajando desde por la mañana y da 0,11

No fue el caso de la joven que se está haciendo viral por su historia en un control de alcoholemia. Ella asegura que no había bebido en todo el día y no dio positivo, pero sí que le detectaron una cantidad ínfima. Se trata de un síndrome raro que se ha dado en varios casos de personas que reflejaban un nivel de alcohol en sangre compatible con varias copas.

Esto se debe a que, como parte de la digestión normal, solemos producir de manera habitual etanol endógeno. De hecho, en una persona sana siempre hay una pequeñísima cantidad de alcohol producida por la fermentación de las bacterias y levaduras de la microbiota intestinal. Por eso, no te sorprendas si no das 0,0 en un control.