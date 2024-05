La sequía provoca pérdidas de 1,6 millones en la Marina Alta

La Unió Llauradora calcula que los productores de uva de mesa Moscatel de la Marina Alta han perdido alrededor de 1,65 millones de euros tras echarse a perder la cosecha por efecto de la sequía.



En un comunicado, la organización agraria ha reclamado a la Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, una ayuda extraordinaria para los productores que compense esas pérdidas tan importantes para los agricultores de esta comarca, que cuantifican en más de 1,5 millones de kilogramos.



Según los cálculos de La Unió, la merma de cosecha es superior al 90 por ciento de una campaña normal y hay unas 300 hectáreas afectadas por la falta de lluvias en el cultivo de uva de mesa en secano de la Marina Alta.



Las pérdidas corresponden a los gastos de producción ya realizados durante esta campaña y a la ausencia de ingresos por no tener cosecha tras haberla producido y que se va a quedar sin comercializar.



Del mismo modo, La Unió ve necesaria otra ayuda excepcional para todas aquellas explotaciones cuyas cepas van a morir como consecuencia de la sequía ya que la ausencia de agua no está cubierta en el seguro agrario y por tanto los agricultores se quedan totalmente “desamparados”.



El cultivo de la uva de mesa es de gran importancia para la comarca de la Marina Alta y su desaparición progresiva supondría un grave perjuicio, no ya solo desde el punto de vista económico con la pérdida además de numerosos puestos de trabajo sino también social y culturalmente, pues buena parte de las localidades de la zona realizan jornadas monográficas en torno al cultivo y la pérdida de campos cultivados provocaría también un daño muy grande también para el paisaje.