¡Seguim en peu! © Rafa Carrió, Portaveu del grup municipal de Compromís

Fa ja quasi dos mesos que les eleccions van dibuixar un escenari municipal tan nou com sorprenent. No és el que creiem que mereixíem, ni el que creiem que és just, però és el que és. I ara, on està Compromís? Què som? Com estem?

Estem en l'oposició, després de governar 4 anys amb responsabilitat i haver aconseguit gran part de les millores socials i culturals que es veuen a Dénia. Sí. Són les coses de la política: Hui estàs, demà no estàs. I ara, en el lloc que ens trobem no hem de limitar-nos a caure en la crítica absurda, en la difamació o en les incoherències. Anem a seguir treballant per Dénia i per la transformació de la societat, és a dir, fent política, des d’un partit fort, compromés i amb gent amb ganes de construir.

I ho farem amb més empenta des de l'esquerra valencianista, perquè és l'única via que defensa de veritat el nostre territori, els nostres valors, els nostres paisatges i els nostres drets; l'única via que pot presumir de nàixer d'ací per a treballar pels d’ací, sense haver de rendir comptes o dependre de les decisions dels jefazos de Madrid.

Però això sí, Compromís és molt més que una marca, o uns noms propis. Som una coalició, acostumada a dialogar, pactar i arribar a acords; de gent oberta, humil, senzilla, educada en el treball de baix cap a dalt. Som gent que estima el seu poble, gent com tu, sense més pretensions en política que lluitar per protegir i posar en valor allò que és nostre i que ens fa únics i autèntics. I això és fer país, això és fer País Valencià. Alguns no ho entendran, mai ho faran, però aquesta i només aquesta és la manera d'avançar com a societat, d'anar endavant.

Des d'aquest nou escenari continuarem treballant i fent país, sumant somriures, sensibilitats i compromís. Tenim una oportunitat molt gran de créixer, de posar-nos a prova, de millorar i fer-nos més forts. Ja ho deia Churchill “la cometa s'eleva més alt en contra del vent, no al seu favor”. No estem afonats, ni ens sentim febles. Seguim amb la il·lusió ben alta, disposats a transformar en oportunitats i fortaleses les nostres debilitats i amenaces. Seguim en peu per fer llarg viatge.

I tu, que creus en l'esquerra, l'ecologisme, el progressisme i el valencianisme autèntics...Ens ajudes?.