Mireia Asunción, tras ser nombrada pregonera de las Fallas 2026: "Es un orgullo inmenso"

Mireia Adunción Malonda, pregonera de las Fallas 2026 de Dénia, acompañada del presidente de la Junta Local Fallera de Dénia, las Falleras Mayores y el alcalde de Dénia

Mireia Asunción Malonda será la pregonera de las Fallas de Dénia 2026. En sus primeras declaraciones para COPE Dénia Marina Alta, ha confesado que todavía lo está asimilando, pero se ha mostrado muy afortunada y contenta por el nombramiento: “Todavía lo estoy asimilando la verdad pero me siento muy afortunada y contenta de que Christian pensara conmigo para darle voz a las Fallas de 2026!”

Para mi es un orgullo inmenso" Mireia Asunción Malonda Pregonera de las Fallas 2026 de Dénia

Asunción ha añadido que el nombramiento representa “un orgullo inmenso”, pero también “todo un reto” por la gran responsabilidad que supone. “Así que espero estar a la altura de las Fallas de Dénia”, ha concluido, subrayando su compromiso con la fiesta.

Espero estar a la altura de las Fallas de Dénia" Mireia Asunción Malonda Pregonera de las Fallas 2026 de Dénia

Una vida dedicada a la Falla Darrere del Castell

Mireia pertenece a la Falla Darrere del Castell desde su nacimiento, donde ha crecido dentro de una gran familia fallera. Su implicación la ha convertido en una figura destacada y comprometida de la comisión desde su infancia.

Mireia Asunción Malonda, pregonera de las Fallas 2026 de Dénia

Su extensa trayectoria en la fiesta comenzó a destacar en 2005, cuando fue nombrada Fallera Major Infantil de su comisión. Posteriormente, en los años 2006 y 2007, formó parte de la Cort d’Honor de la Fallera Major Infantil de Dénia.

Cargos de responsabilidad y reconocimientos

En su etapa adulta, fue elegida Fallera Major de su comisión en dos ocasiones, en los ejercicios de 2015 y 2017. Además, en 2016 volvió a formar parte de la Cort d’Honor de la Fallera Major de Dénia, contribuyendo de nuevo activamente a la fiesta.

Desde 2018 forma parte de la Junta Directiva de su falla, asumiendo la delegación de censos y recompensas hasta 2023. Una labor que ha compaginado con el cargo de secretaria de la comissió desde 2019 hasta la actualidad.

Su dedicación fue reconocida en 2020, cuando la Falla Darrere del Castell la nombró Fallera Exemplar. Actualmente, posee el bunyol d'or amb fulles de llorer que otorgan la Junta Central Fallera y la Junta Local Fallera de Dénia, una distinción que acredita su pasión por la fiesta.