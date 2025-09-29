La Marina Alta no cancela las clases ante la alerta naranja por temporal

La Marina Alta permanecerá este lunes, 29 de septiembre, en alerta naranja por lluvias intensas y amarilla por tormentas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). A pesar del aviso de riesgo importante, los Ayuntamientos de la comarca han decidido mantener abiertas las escuelas, aunque con diversas recomendaciones de precaución y algunas suspensiones de actividades deportivas y al aire libre.

La situación podría variar en función de la evolución meteorológica, por lo que las autoridades locales recomiendan estar atentos a los canales oficiales.

Dénia

El Ayuntamiento de Dénia ha confirmado que las clases se mantienen, pero los centros educativos informarán a las familias de que no se avanzará materia durante la jornada. Esto se debe a que parte del profesorado reside en zonas en alerta roja, como La Safor, donde no se recomienda el desplazamiento, lo que podría dificultar el desarrollo normal de las clases.

Desde el consistorio se insiste en la importancia de seguir la evolución de los avisos meteorológicos a través de fuentes oficiales.

Xàbia

En Xàbia, el Ayuntamiento también ha anunciado que la actividad escolar seguirá con normalidad, aunque se pide extremar la precaución en los desplazamientos.

Se recuerda que la alerta roja permanece activa en el litoral de la provincia de Valencia, por lo que se desaconsejan los viajes a esa zona. Asimismo, se insta a la población a seguir las medidas de autoprotección, como evitar zonas inundables, barrancos o carreteras anegadas, y atender siempre a los servicios de emergencia.

Teulada

Tras la reunión del Cecopal, el Ayuntamiento de Teulada ha informado de varias medidas preventivas:

Se mantienen las clases con normalidad.

Se cierran las instalaciones deportivas al aire libre.

Se clausuran los parques infantiles y caninos.

Se suspenden todas las actividades al aire libre.

La ciudadanía debe evitar zonas inundables y, en caso de emergencia, llamar al 112.

El Poble Nou de Benitatxell

El Cecopal de Benitatxell, en base a la alerta naranja por lluvias, ha comunicado que:

No se suspenden ni las clases ni las actividades extraescolares, ya que el municipio no se encuentra en una zona inundable.

Sí se suspenden las actividades deportivas en el exterior, debido a que el polideportivo se sitúa en una zona con riesgo de inundación.

Se recomienda a la población actuar con máxima precaución en los desplazamientos, evitar zonas inundables y mantenerse informados por canales oficiales.

El Verger

El Ayuntamiento de El Verger no suspende las clases ni en el CEIP Segària ni en la escuela infantil municipal, aunque se recomienda extremar la precaución en los traslados.

También se han tomado las siguientes medidas:

Suspensión de las actividades de las escuelas deportivas.

Recomendación de evitar actividades al aire libre.

Llamamiento a respetar la señalización vial, especialmente en zonas inundables.

Atención a las indicaciones de canales oficiales y cuerpos de seguridad.