José Luís Moragues: “Si no nos dejan salir a pescar, no podremos mantener nuestras familias”

Dénia - 11/12/24 - Inma Celda. En las tranquilas aguas del Mediterráneo que bañan los puertos de Xàbia, los pescadores de arrastre libran una batalla diaria por mantener viva una tradición que ha pasado de generación en generación. Sin embargo, las nuevas medidas propuestas por la Comisión Europea han encendido alarmas en esta comunidad pesquera, que teme por el futuro de su oficio.

El puerto de Xàbia, conocido por sus coloridos barcos y el bullicio de las subastas de pescado fresco, es el epicentro de una actividad económica que sustenta a decenas de familias locales. El arrastre, una técnica de pesca que utiliza redes para capturar especies como la gamba roja, el lenguado y el rape, es uno de los métodos más empleados. Aunque eficiente, esta técnica ha sido objeto de críticas por su impacto ambiental, lo que ha llevado a la Comisión Europea a proponer restricciones más estrictas para reducir su huella ecológica.

Impacto local

Para pescadores como José Luís Moragues, que lleva muchos años faenando en el Mediterráneo, estas restricciones podrían significar el fin de su modo de vida. "No es que no queramos cuidar el mar; sabemos que es nuestra fuente de trabajo. Pero si no nos dejan salir a pescar, no podremos mantener a nuestras familias", explicaba mientras faenaba en su barco, el Sol Tercer.

Un futuro incierto

Aunque las autoridades locales trabajan en propuestas para adaptar las regulaciones a las necesidades de los pescadores, la incertidumbre reina en el puerto. Muchos temen que las nuevas restricciones puedan llevar al cierre de negocios familiares y a la pérdida de empleos en sectores relacionados, como el turismo gastronómico que depende del pescado fresco de la región.

Por ahora, este pescador de Xàbia sigue saliendo al mar al amanecer, consciente de que cada jornada puede ser una de las últimas en un oficio que lleva siglos moldeando la identidad de la comunidad.