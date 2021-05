Compromiso busca el apoyo de los grupos municipales para exigir la retirada del plan de peajes

Compromiso vuelve a manifestarse sobre el "Plan Ábalos" de implantar peajes en las autopistas y autovías, y lo ha hecho con una moción que se presentará en varios ayuntamientos y que también se ha abordado con una PNL en las Cortes Valencianas; en la que se insta al gobierno a retirar inmediatamente el plan para implantar peajes en toda la red estatal a partir de 2024.

Y es que, como ya ha recordado Fran Ferri, portavoz parlamentario "implantar peajes en las carreteras va en contra del pacto de investidura que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez con Compromiso".

Por ello, Rafa Carrió, portavoz de Compromis per Dénia "queremos insistir y presionar desde todas las instituciones para impedir esta medida, aunque Ábalos dice ahora que sólo es un debate, nosotros lo tenemos muy claro, no queremos pagar, y si se debe pagar que se aplique de manera gradual y primero en aquellas zonas que no han estado pagando peajes injustos ".

En dicha moción, Compromís también insta al gobierno a presentar un plan de choque con financiación suficiente para la mejora de toda la red de cercanías del Estado, ya que redacte el proyecto del tren entre Dénia y Gandia para acelerar su ejecución .

"En la Marina y en la Safor el tren ni está ni se espera" señala Carrió, "por lo que tenemos que seguir reivindicando de forma unánime y denunciando este agravio comparativo con el resto del Estado, que en el caso de la Marina está multiplicado ".

"No podemos querer ser europeos para pagar peajes, pero no serlo para tener un transporte público homologable al de nuestros países vecinos", explica la moción referente a que el gobierno justifica esta medida por los crecientes gastos de conservación, por los kilómetros de peajes de la media de países de la UE, y para incentivar comportamientos sostenibles.

La iniciativa también insta al gobierno a acelerar la inversión y los trabajos de ejecución de todos los tramos del Corredor Mediterráneo para cumplir todos los compromisos adquiridos. "En España le queda mucho camino por hacer en materia de transporte público y movilidad sostenible antes de empezar a grabar el uso del coche privado; la transición ecológica será socialmente justa o no podrá ser" insisten desde la coalición valencianista.