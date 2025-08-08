El cementerio de Calp crece con 111 nuevos nichos

La alcaldesa Ana Sala y el concejal Marco Bittner, junto a técnicos municipales, durante la visita de supervisión a las obras de ampliación del cementerio

Esta semana han finalizado las obras de ampliación del cementerio municipal, una actuación largamente esperada que mejora no solo la capacidad del recinto sino también su entorno estético y funcional. Con una inversión total de 196.976,59 euros, financiada con fondos municipales, el proyecto ha permitido la construcción de 111 nuevos nichos distribuidos en cuatro módulos, ubicados en una parcela contigua a la zona más reciente del cementerio.

La intervención, adjudicada a la empresa Vías y Obras Aitana, no solo responde a la necesidad de disponer de más espacio ante el crecimiento poblacional del municipio, sino que da un paso adelante en la dignificación de un lugar destinado al recuerdo y la despedida. Entre las mejoras incorporadas destaca la creación de nuevas zonas verdes, la construcción de muros de piedra en seco –que respetan la tradición local–, y la instalación de un moderno sistema de riego automatizado, que facilitará el mantenimiento del entorno ajardinado.

Vista general de los nuevos módulos de nichos y zonas ajardinadas, parte del proyecto de transformación del camposanto en un espacio más sereno y accesible

Durante la visita de supervisión a las obras, realizada este jueves, la alcaldesa Ana Sala, acompañada por el concejal responsable del Parque del Descanso Eterno, Marco Bittner, y técnicos municipales, destacó la importancia de esta actuación como parte de una estrategia más amplia de renovación y humanización del cementerio.

“Este proyecto es solo el primer paso de un camino más largo. Tenemos previstas nuevas fases que irán dando forma a nuestra visión de un cementerio que sea más que un lugar de despedida. Queremos crear un espacio donde la serenidad y la belleza inviten a la reflexión, donde los jardines y los muros de piedra tradicional nos ayuden a sentir paz”, señaló Bittner.

La actuación se enmarca dentro de un plan municipal que contempla futuras ampliaciones y mejoras, con el objetivo de ofrecer un entorno más amable y respetuoso con las familias y con la memoria de quienes descansan allí. Esta transformación busca que el cementerio deje de ser únicamente un lugar funcional, para convertirse también en un espacio de recogimiento, belleza y contemplación.