La Nucía corona a 'cohete' Suárez como campeón y Miguel Fuster ultima sus planes para 2024

El piloto asturiano José Antonio ‘cohete’ Suárez y su copiloto Alberto Iglesias Pin se han impuesto en la 29ª edición del Rallye de La Nucía 2023, lo que les permite proclamarse campeones de España.

En el capítulo 20 de 'Puesta a Punto' nos centramos en todo lo que ha sucedido en la prueba alicantina, la más importante de las que se celebran en la provincia.

Saludamos a Suárez y Pin con la música del 'We are the Champions' y desvelan que ahora quieren centrarse en la última prueba del Nacional en Pozoblanco para darle el título a la marca Skoda.

Miguel Fuster, en su regreso a los Rallyes, ha sido sin duda otro de los grandes atractivos del fin de semana al correr en casa. "Estoy molido", ha comentado el piloto de Benidorm después de una brillante conducción a los mandos del Porsche 911 GT3 de 2010.





Preguntado por su futuro para 2024, Fuster ha dejado abiertas varias posibilidades de cara a competir en el próximo campeonato de España. "Antes de final de mes os contaré cuál es mi decisión, pero han surgido este fin de semana nuevas posibilidades que me gustan", ha comentado.

Además, conversamos con Victor Cañizares, presidente del Club Automovilístico Xixona Sport, que nos adelanta los próximos eventos de su club, asi como los proximos Rallyes de nuestra comunidad, donde ejerce de vicepresidente de la Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana.













