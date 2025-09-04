Rescatados en Alicante tras 2 semanas a la deriva: solo 3 sobrevivieron de los 8 que zarparon

Salvamento Marítimo ha rescatado este miércoles a tres migrantes en una embarcación precaria localizada a 31 millas al sureste de Alicante. Dos de ellos han tenido que ser trasladados al Hospital General por deshidratación, desnutrición y quemaduras de segundo grado.

Los rescatados, en estado muy delicado, aseguraron a Cruz Roja que llevaban dos semanas a la deriva y que durante la travesía otros compañeros de viaje perdieron la vida.

La patera fue avistada por un buque mercante y, tras dar aviso, la Salvamar Leo coordinó el rescate alrededor de las 13:21 horas. Los supervivientes, tres varones adultos, llegaron al puerto de Alicante exhaustos y con graves síntomas físicos tras una odisea marcada por la falta de agua, comida y protección frente al sol.

Allí fueron atendidos por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias de Cruz Roja (ERIE AHIC), que confirmó el mal estado de salud de los migrantes. Dos de ellos necesitaban ingreso hospitalario inmediato, mientras que el tercero pudo recuperarse sin traslado sanitario.

Según el relato de los supervivientes, en la embarcación viajaban inicialmente ocho personas, lo que indica que al menos cinco habrían fallecido en el mar antes del rescate.