La Policía Local de Alicante sorprende a 300 jóvenes de botellón en el Castillo de Santa Bárbara

La Policía Local de Alicante disolvió anoche varios grupos con cerca de 300 jóvenes que pretendían seguir de fiesta en la ladera del Castillo de Santa Bárbara una vez se produjo el cierre de la hostelería. Según informa este domingo la Concejalía de Seguridad, los agentes organizaron un operativo especial para frenar varios botellones en la zona de La Ereta y tuvieron que cortar los accesos a la fortaleza.

Decenas de agentes se organizaron durante la tarde del sábado tras comprobar que después de las 18 horas, una vez cerrados los locales de ocio, muchas personas se estaban dirigiendo a los accesos del parque La Ereta "para realizar botellones en grupos numerosos". La Policía entró con las patrullas por varios accesos y los jóvenes emprendieron la huida para evitar ser identificados y sancionados. Los agentes lograron denunciar a un grupo de unas 40 personas que estaban consumiendo alcohol y no utilizaban mascarillas.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha instado a los jóvenes a "no desafiar al virus y luchar juntos desde el compromiso individual de cada uno para que no mueran más personas de Covid, respetando al máximo las normas y sin hacer botellones en la ciudad, evitando los grupos que no están permitidos”. El edil ha tachado el comportamiento de los centenares de jóvenes que ayer se reunieron en La Ereta de “irresponsable, desubicado y sin conciencia”, al tiempo que expresó su malestar ya que “estos comportamientos pueden generar nuevos brotes de contagios y llevarnos de nuevo a tener que poner en marcha restricciones con un perjuicio importante a nuestra economía que tanto ha sufrido en este año y lo que sería peor a una cuarta ola”.

29 FIESTAS EN VIVIENDAS

Durante toda la jornada del sábado fueron disueltas 29 fiestas en viviendas de la capital alicantina. Por la tarde fueron atendidas 16 denuncias de particulares, una de las más importante se disolvió en la avenida de Dénia con un grupo de jóvenes que habían quedado por redes sociales.14 personas fueron sancionadas por incumplir las normas contra los contagios.