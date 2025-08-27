El Pla estalla: un año reclamando limpieza y el Ayuntamiento sigue sin actuar

Ha pasado un año desde que los comercios y vecinos de El Pla del Bon Repós llenaron escaparates y persianas con carteles que gritaban “¡Barrio Limpio YA!”. La campaña, impulsada por la Coordinadora Alicante Limpia (CAL) y respaldada por la Asociación Vecinal del barrio, quería ser un toque de atención al Ayuntamiento de Alicante para mejorar la limpieza. Sin embargo, 365 días después, los carteles siguen en su sitio… y la suciedad también.

La denuncia vecinal es clara: la situación no ha mejorado. Los contenedores se han convertido en “miniescombreras”, con restos de ladrillos, muebles y hasta sanitarios abandonados. A esto se suman los malos olores, los excrementos de animales y la acumulación de envases, papeles y colillas que llenan las calles día tras día.

Los comerciantes y vecinos, cansados de esperar, han tomado la iniciativa: muchos barren o friegan sus propios tramos de acera para intentar mantener la dignidad de su entorno inmediato. “El Ayuntamiento pretende culpar a la ciudadanía, pero la mayoría de vecinos demostramos cada día que queremos un barrio limpio”, critican desde la asociación.

El malestar va más allá de El Pla: los vecinos denuncian falta de medios, vigilancia y control sobre la empresa de limpieza. Además, señalan directamente al alcalde Luis Barcala por “mirar hacia otro lado” mientras la suciedad sigue marcando la vida diaria del barrio.

Desde la Asociación Vecinal Barrio del Pla confirman que continuarán reclamando soluciones y anuncian que enviarán una carta de agradecimiento a todos los comercios que se han mantenido firmes en esta campaña, visibilizando la protesta un año después.