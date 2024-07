Música, humor, juegos y Moros y Cristianos: todo lo que puedes hacer este fin de semana en Alicante

Las fiestas continúan en Alicante y este primer fin de semana de julio arrancan con los Moros y Cristianos de El Rebolledo, dónde se podrán disfrutar de numerosas actividades que van desde despertàs hasta verbenas, pasando por cenas, desfiles y pasacalles, hasta última hora del domingo.

Esta época del año no cesa en actividades, y mucho menos lo hace con los más pequeños de la casa, a quienes Verano en Parques los anima a participar en decenas de espectáculos de títeres, teatro, magia y juegos que se distribuyen por toda la ciudad, arrancando este fin de semana en la Plaza Séneca de siete a nueve de la tarde. Y continuando con las actividades en familia, la fortaleza de Santa Bárbara acoge este sábado el espectáculo de humor 'El Notario', en el Patio de Armas, a las ocho y media.

En el Principal este sábado puede verse 'Piensa en Wilbur', plagado de acrobacias y riesgo; y siguiendo a este mismo espectáculo, la dramamedia 'Mujeres', una fiesta de amigas con espíritu de programa de televisión.

La programación de las Cigarreras cierra el fin de semana con la 3ª edición de Jugaxata, que fomenta el juego en todas las esferas del día: individual, relacional, familiar, laboral y vivencial. Y La Lonja del Pescado trae 'Crono-Cuerpos', una exposición de Ángeles Marco y Nuria Fuster, en la que ambas autoras reflexionan sobre el concepto del tránsito, del tiempo, del espacio y del cuerpo que construimos con ello.

Fiestas de Moros y Cristianos de "El Rebolledo" 2024

Las fiestas en la ciudad de Alicante no cesan y esta primera semana de julio vuelven con los Moros y Cristianos en la partida de El Rebolledo, donde se podrá disfrutar de numerosas actividades a lo largo del fin de semana. Este sábado comienza con una Despertà y un Pasacalles, y por la tarde, la Entrada de Bandas a las ocho y media, el Desfile de Moros y Cristianos a las nueve y de nuevo, la Gran Verbena con DJ en el recinto de la Fiesta Joven a la medianoche. Ya para terminar las fiestas, el domingo la última Despertà y el último Pasacalles, y por la noche, a las nueve, la Retreta.





Verano de Músicas

Llega con 21 conciertos, ocho de la Banda Sinfónica Municipal y 13 conciertos de temática variada, como uno de fusión de música tradicional y flamenco, la participación de la Compañía de Danza José Soriano, la Orquesta Joven de la Provincia de Alicante y la colla Federal de la Federació de Folklore d'Alacant. Y es que este domingo arrancan con 'The Young Ones In Concert', un concierto de Pop/Jazz de Holanda que dará comienzo a las nueve en la Plaza del Ayuntamiento.





Verano en Parques

Una decena de espectáculos de títeres, teatro, magia y juegos para los más pequeños que se distribuyen por toda la ciudad a lo largo del mes de julio llegan con una que programación arranca este fin de semana con el espectáculo 'Sal a la Calle y Juega', de Babú Animaciones, en la Plaza Séneca a partir de las siete, juegos de gigantes con monitores para niños de a partir de cuatro años.





Castillo de Santa Bárbara

La programación en la fortaleza para este verano trae consigo ciclos de risas, humor y sátira al Patio de Armas, y este sábado llega con el show del cómico Diego, bajo el nombre de 'El Notario', a las ocho y media. Un show que invita a amigos y familia a unas noches divertidas cargadas de momentos en los que compartir carcajadas.





Teatro Principal

El humor está de regreso al Principal y el sábado llega, de la mano de Víctor Wilbur, es espectáculo 'Piensa en Wilbur', plagado de acrobacias y riesgo, un físico y una técnica fuera de lo común que crearán situaciones imposibles dejando al público con los ojos abiertos como platos. Y a las nueve y media, La Forte, Irene Junquera y Amagoia Eizaguirre traen la dramamedia 'Mujeres', una fiesta de amigas con espíritu de programa de televisión en la que además de las risas, el público podrá desahogarse al tiempo que baila, canta y arregla el mundo.

Las Cigarreras

La Jugaxata vuelve al Centro Cultural con su tercera edición centrada en el juego libre. Un congreso experiencial sobre la importancia de jugar en todas las esferas del día a día: individual, relacional, familiar, laboral y vivencial. Las inscripciones a esta actividad están abiertas a 40 personas mayores de edad que sean gestoras o creativas culturales y/o artísticas e incluso para personas interesadas en aplicar el juego. Una Jugaxata producida por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y organizada por la Ciudad de la Sombra:

La Lonja del Pescado

Arranca la exposición 'Crono-Cuerpos' este viernes en la Sala Luceros de la Lonja del Pescado, una exposición de Ángeles Marco y Nuria Fuster en el que ambas autoras reflexionan sobre el concepto del tránsito, del tiempo, del espacio y del cuerpo que construimos con ello, generando un movimiento metafórico o creado por la percepción del espectador. Esta exposición se recoge en la tercera edición del ciclo expositivo 'Diálogos', que se presenta cada año en la Lonja del Pescado, y se podrá disfrutar hasta el 29 de septiembre de este mimo año.