Menores migrantes en el centro de la polémica: Alicante dice no, VOX presiona y la izquierda ruge

El Ayuntamiento de Alicante ha dejado claro que no acogerá a los menores inmigrantes no acompañados que el Gobierno central trata de distribuir entre las autonomías y municipios. Así lo ha afirmado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Cristina Cutanda, tras recibir la carta remitida por la Generalitat en la que se pedía información sobre recursos disponibles en la ciudad para dar respuesta a la situación de “sobreocupación” del sistema de protección autonómico.

Cutanda ha defendido que “los alicantinos son solidarios con los que más lo necesitan, como ya se ha demostrado en numerosas ocasiones”, pero ha insistido en que Alicante no dispone de infraestructuras residenciales propias para este tipo de acogida, recordando que “no es una competencia municipal”.

La portavoz ha subrayado además que el Ayuntamiento respaldará la negativa del Consell a aceptar las imposiciones del Gobierno central, al considerar que se trata de una decisión unilateral, “sin planificación ni diálogo” con las administraciones locales y autonómicas que deberían hacerse cargo de los menores.

La tensión en el pleno local se ha intensificado tras la amenaza del grupo municipal de VOX, que ha advertido al alcalde Luis Barcala (PP) de “romper pactos y cualquier negociación posible —incluidos los presupuestos de 2026— si Alicante acepta acoger a estos menores migrantes”.

VOX ha calificado el reparto como un chantaje político y ha exigido que los niños “sean repatriados con sus familias”, indicando que “la lealtad de VOX no está con el PP, sino con los alicantinos y su seguridad”.

Desde la oposición socialista, Ana Barceló (PSPV) ha denunciado la “crueldad inaceptable” de utilizar a menores como “moneda de cambio político”. Además, desde EU-Podem se ha condenado el uso de estos niños como “arma de chantaje” y se ha enfatizado que “defender los derechos de la infancia no es una opción, es una obligación”