Mazón advierte a Pedro Sánchez: "Se acabó la sumisión de la Comunidad Valenciana"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se mantendrá reivindicativo en esta legislatura de Pedro Sánchez al que ya le advierte que "cumplirá con lo que se merecen más de cinco millones de españoles que viven en la Comunitat Valenciana" porque "los tiempos de una Comunidad sumisa, se han terminado. Los tiempos de una Comunidad que no reivindicaba el agua como tocaba, se han acabado. Los tiempos de una Comunidad que no reivindicaba su financiación, que no reivindicaba asuntos estratégicos como son las inversiones necesarias, en la que se bajaba los brazos ante una provincia como la de Alicante, siendo la 52 de 52 en las inversiones, se han terminado".

El jefe del Consell valenciano, hoy en Alicante, se marca como uno de los retos de la Generalitat el cambio de modelo de financiación asegurando que su administración se pondrá "de pie" para solucionar el agravio que se vive en estas tierras en las que el ninguneo del ejecutivo central ha sido una constante en estos últimos años. En esa falta de compromiso es "en lo que ha sido coherente Sánchez. No ha mentido cuando ha ninguneado a la Comunitat Valenciana y especialmente a Alicante, en eso no ha variado. Ahí ni nos ha mentido, ni ha tenido cambios de opinión, ni ha dicho una cosa y la contraria. Ha sido una constante, una permanente el ninguneo".

Mazón también ha cargado contra la amnistía y ha asegurado que los valencianos se niegan "a ser ciudadanos de segunda y a ver cómo se perdona a los que nos ningunean por ahí, a los que nos dicen que somos Paisos Catalans".