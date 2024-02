VÍDEO: "Los tractores, a la autovía", el mensaje de un veterano agricultor en Alicante

Se empiezan a vivir momentos de tensión en el inicio de la concentración de agricultores alicantinos en San Isidro. El expresidente de ASAJA Alicante Eladio Aniorte ha llegado al punto de encuentro situado en el municipio de la Vega Baja y ha alentado a sus compañeros a sacar los tractores a la autovía A7 pese a la prohibición del TSJCV y de la Subdelegación del Gobierno de Alicante.

"Los tractores, a la autovía", ha repetido en varias ocasiones Aniorte. "Yo he venido del hospital aquí y no vengo para que me echen los guardias civiles", ha insistido el exdirectivo del colectivo agrario.

"Qué no nos engañen, los tractores a la autovía", ha recalcado Aniorte. "Este es el oro que tenemos que regalar", ha pronunciado cuando un agricultor ha dejado caer de su camión miles de limones a la calzada.

Acto seguido se ha desplegado una pancarta en la que se podía leer el siguiente mensaje: "Europa nos arruina y el Gobierno nos ignora. Precios justos y rentabilidad para la agricultura ya".