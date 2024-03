Los políticos del Ayuntamiento de Alicante no se ponen de acuerdo ni en el Día de la Mujer

La imagen no es para estar muy orgullosos. Si no se ponen de acuerdo con esto, cómo lo van a hacer con otros asuntos. El gobierno local de Alicante (PP) y la oposición de la izquierda (PSPV-PSOE, Compromís y EU-UP) han reivindicado este viernes por separado el Día Internacional de la Mujer con el despliegue de dos pancartas diferentes en el ayuntamiento, previo a un acto institucional al que no han acudido los concejales de Vox.

Por una parte, el alcalde, Luis Barcala, y los ediles del grupo popular,entre los que se encontraba la responsable municipal de Bienestar Social y Derechos Civiles, Begoña León, han desplegado una pancarta en el balcón del consistorio con la leyenda '8M Día Internacional de las Mujeres' , tanto en castellano como en valenciano.

Minutos antes, los concejales socialistas, de Compromís y de EU-UP habían extendido otra con el lema 'Ens sobren els motius' a las puertas de la Casa Consistorial, justo debajo del balcón.

Lo que pretendía ser un acto de visibilidad y compromiso con los derechos de las mujeres se ha convertido en una muestra más de las diferencias que existen entre los miembros de la corporación municipal alicantina.

El acto de conmemoración ha proseguido en el interior del Ayuntamiento, donde la edil de Bienestar Social ha destacado que "la igualdad de género se ha convertido en una prioridad" en la sociedad y ha manifestado que, aunque, en su opinión, se está "avanzado en la dirección correcta", todavía la ciudadanía se enfrenta a "numerosos desafíos".

Victoria Melgosa, edil socialista

Por su parte, y haciendo referencia a la división en la corporación local por el 8M, la edil socialista Victoria Melgosa ha declarado que no habían participado en el despliegue de la pancarta municipal por "respeto a los derechos de las mujeres" y ha recalcado que no van "a ser partícipes del cinismo del PP de Barcala que está hermanado con la ultraderecha", la cual, según ha asegurado, "niega la violencia machista".

"Denunciamos que hoy han desplegado una pancarta y se han hecho una foto mientras el resto del año atentan contra los derechos de las mujeres. Comenzaron la legislatura suprimiendo la Concejalía de Igualdad y han recortado el 75 % de los presupuestos en esta materia", ha dicho Melgosa, quien ha señalado: "Nos encontramos con una campaña municipal que se titula 'Capacidad sin límites' y decimos que el principal límite que tienen las mujeres es el de un gobierno municipal machista".

Concentración a las 18:30 horas

Melgosa ha confirmado que "las socialistas" estarán "esta tarde donde hay que estar, en las calles junto al movimiento feminista".

A su vez, la edil de Compromís Sara Llobell ha recriminado al gobierno municipal que aún siga en vigor la Ordenanza de Convivencia Cívica o que se permita, según ha denunciado, la existencia de una "oficina de antiabortamiento encubierta".

Mientras, el portavoz de EEU-UP, Manuel Copé, ha reivindicado este "frente común" de la oposición en contra, según ha dicho, de "una evidente política contra las mujeres" del gobierno municipal y ha abogado por la importancia de visibilizar y acabar con la desigualdad de género.