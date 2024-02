Indignación en Torrevieja con el viaje en Falcon del presidente: "No ha pagado ni los peajes"

La visita de Pedro Sánchez a Torrevieja ha generado indignación en el municipio, ubicado en el sur de la provincia de Alicante, en la zona en la que más se está acusando la sequía. Su presencia en la desalinizadora y las formas del presidente del Gobierno han generado malestar en el alcalde del municipio, Eduardo Dolón, y también en el jefe del Consell, Carlos Mazón.

Un vídeo de Dolón en redes sociales explica la llegada de Sánchez en Falcon al aeropuerto de Murcia y su posterior viaje en coche hasta Torrevieja: "Él no ha pagado peajes, pero nosotros sí gracias al Gobierno de España".

El presidente ha sido abroncado a su llegada a la desalinizadora de Torrevieja por un grupo de regantes y agricultores que portaban banderas de España e incluso alguna pancarta con el eslogan de "me gusta la fruta".

Comparto con vosotros este vídeo tras la visita del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la desaladora de Torrevieja.#torreviejaloprimero#poryparatorreviejapic.twitter.com/Y0caGyfKtp — Eduardo Dolón (@EduardoDolon) February 14, 2024

"He ido en nombre de la ciudad de Torrevieja pero no me han dejado entrar", ha denunciado Eduardo Dolón.

Planta fotovoltaica

De la planta de Torrevieja, que abastece principalmente al campo del sur de Alicante y Murcia, Pedro Sánchez ha asegurado que es "la mayor planta desalinizadora de toda Europa y lo será aún más cuando concluyan las obras de ampliación" después de que en uno de los primeros consejos de ministros de la actual legislatura el Gobierno aprobara invertir más de 100 millones de euros para que aumente la capacidad el 50 por ciento, de los 80 hectómetros cúbicos anuales actuales a unos 120.

Además, incluirá un parque fotovoltaico "para hacer aún más sostenible" la producción, lo que a su vez permitirá que el precio del agua desalada se reduzca 4 céntimos por metro cúbico.

Carlos Mazón responde

En un comunicado tras la visita de Sánchez a la planta desalinizadorade Torrevieja, Mazón ha calificado de "error" que el presidente del Gobierno intente hablar de solidaridad cuando se está enviando a Portugal "más agua de la que necesitan" y, al mismo tiempo, "los españoles de Alicante, Murcia y Almería no tenemos la que nos corresponde, la que dicen los técnico y la que necesitamos".

"Es un error", ha insistido el político del PP, "hablar de planificación hidrológica en base exclusivamente a la desalinización porque nos hace menos sostenibles, menos medioambientales; y es un error no hablar del trasvase y poner en riego más de 40 millones de árboles porque para luchar contra el cambio climático necesitamos árboles y 40 millones dependen del Tajo-Segura".