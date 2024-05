Indignación con la vuelta del toro embolado a Alicante

Lloran, se dislocan la cabeza intentanto arrancarsela, se desorientan, pierden visión, les falla la respiración, se estresan y se agotan llegando incluso a sufrir fallo cardiaco. Este es el sufrimiento que le causa a un toro el ver encendidas las bolas o antorchas que lleva colocadas en sus cuernos y jaleado y burlado por la gente. Un sufrimiento por el que muchos están dispuestos a pagar y con el que disfrutan. "Son animales, no pasa nada", así se justifica la asistencia a espectáculos como el del toro embolado que este año abre la Feria de Toros de Alicante el próximo 15 de junio.

Este toro embolado está cusando indignación y voces en contra que piden que no se celebre. "Es un esperpento y representa la máxima crueldad animal", explica el portavoz municipal de Compromis, Rafa Más, quien advierte que en el caso de celebrarse "solicitaremos toda la información necesaria respecto al plan de seguridad, recursos sanitarios, policía local y seguridad privada y su coste" .

La cosa no queda aquí, porque en el cartel anunciador del toro embolado se muestran los precios: 15 euros la entrada general, y gratis los menores de diez años. A este respecto, el de la asistencia de menores a un espéctaculo como el del toro embolado, hay que recordar que las normas no está de su parte. Si atendemos a las leyes de derechos y garantías de la infancia y de la adolescencia de la Comunidad Valenciana de 2018, éstas dejan claro que: "Las personas menores de edad no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor", en su artículo 70.1. También el 72.1 recoge que las "personas menores de edad no pueden acceder ni permanecer en establecimientos y recintos donde tengan lugar actividades o espectáculos violentos, denigrantes e irrespetuosos con la diversidad humana, pornográficos o de contenido perjudicial para el correcto desarrollo de su personalidad".

Con las leyes en la mano, Compromis ya advierte de que estarán vigilantes con las personas que acudan a la plaza de toros "y en el caso de que haya menores de 18 años nuestra coalición presentará una demanda contra los organizadores y la concejala responsable, Maria Carmen de España".

En València, la Diputación que gestiona la plaza llegó a ofrecer incluso un palco infantil para que los menores pudieran 'disfrutar' de semejante maltrato. Compromís acudió a la fiscalia y la denuncia fue aceptada y tramitada. Ahora, en Alicante, insisten en que "no vamos a permitir que se financie maltrato animal con dinero público ni que se incumpla la ley autonómica de protección ni las recomendaciones de la ONU".

En localidades alicantinas como El Vergel el toro embolado fue eliminado en 2023 y en Agost hubo protestas en contra de este festejo. "Es absurdo intentar recuperar un festejo que no tiene tradición cultural alguna en la ciudad" explica desde el PSOE, el edil Miguel Castelló. Para muchos este tipo de espectáculo supone "retroceder en el tiempo".