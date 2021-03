La hostelería pedirá a Sanidad la apertura del interior de los locales y ampliar el horario de cierre

La Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana, Conhostur, va a solicitar a la Conselleria de Sanidad ampliar el uso de las terrazas al máximo de ocupación, un aforo del 50 % en el interior de los locales y extender el horario para asimilarlo a la limitación del toque de queda.

Así lo ha expresado su presidente, Manuel Espinar, que ha explicado que pedirá a la mesa de Sanidad en la reunión prevista para este martes a las 16.30 horas que "se siga avanzando en la desescalada".

Conhostura, que aglutina a las patronales Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (Hostelería Valencia), la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (ASHOTUR) y la Federación Empresarial de Hostelería de la Provincia de Alicante (FEHPA), apuesta por una desescalada "prudente y responsable".

"Se va a seguir insistiendo en la sensibilización y concienciación para el cumplimiento entre los clientes de las medidas obligatorias, especialmente el uso en todo momento de la mascarilla", ha ahondado Espinar. A su juicio, para el colectivo empresarial en estos momentos "es importante no mantener un planteamiento a corto plazo sino apostar por salvar el año y trabajar en una desescalada que ya no tenga marcha atrás. No nos podemos permitir volver atrás", ha concluido.