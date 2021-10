La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre británico en Pinoso

La Guardia Civil investiga las circunstancias en las que se produjo la muerte de un ciudadano británico de 56 años cuyo cuerpo sin vida fue localizado el pasado domingo por la tarde en un descampado del municipio alicantino de Pinoso.

Según han confirmado fuentes conocedoras del caso, su desaparición fue denunciada el pasado día 16 y, al parecer, el cadáver no presentaba signos aparentes de violencia en la primera inspección técnica-ocular realizada por los agentes en el lugar donde fue hallado. No obstante, la autopsia, ya practicada, determinará las circunstancias de la muerte, han señalado las fuentes consultadas, que han indicado que, por el momento, no se descarta ninguna línea de investigación en relación con este caso.

El fallecido tenía un domicilio en Pinoso registrado como su residencia, han añadido las mismas fuentes.