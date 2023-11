La Generalitat reorganizará el mapa sanitario de la Comunidad Valenciana

Si hay una asignatura pendiente en la Comunidad, esa es la Sanidad que ha dejado mucho que desear en los últimos años. Ahora la Generalitat se pone manos a la obra para "repensar" el mapa sanitario valenciano y ofrecer una calidad asistencial más equitativa en toda la región, especialmente en la atención primaria y a los habitantes de algunas de las zonas más alejadas de los centros urbanos.



Así lo ha explicado el president de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, para quien la reorganización ayudaría a mejorar la asistencia en zonas de "difícil cobertura", como son la Vega Baja, el Alto y Medio Vinalopó, la Vall d'Ebo y Vall d'Laguart, en Alicante, la zona de Requena y el Rincón de Ademuz, en Valencia, y Vinaroz, en Castellón. Esta vuelta de tuerca es necesaria ya que el actual sistema sanitario "no ha funcionado" como lo demuestra desde "las peores listas de espera" hasta las deficiencias en la atención primaria.



Ante esta situación, la Generalitat busca "medidas que puedan ayudar a mejorar la eficacia y, sobre todo, que nos ayuden de una vez por todas a poder cubrir las áreas de difícil cobertura", esas zonas situadas geográficamente "más al extrarradio de la Comunitat Valenciana, tanto en la parte del interior como la parte del norte y la sur". "Estamos analizando las medidas que puedan mejorar la eficacia para cubrir plazas" bajo la premisa de que todos los ciudadanos "merecen la misma atención, vivan donde vivan", algo que, en su opinión, "no ha ocurrido en los últimos años".

Con la vista también puesta en la mejora de la atención primaria, ha reiterado que se busca "repensar el mapa sanitario para atender de una vez por todas desde la equidad, porque lo importante es la equidad en la atención asistencial".



Mazón asegura que "en breve habrá novedades", insistiendo en que las referidas zonas de difícil cobertura de las tres provincias "no se pueden permitir una menor calidad asistencial ni un día más" y ha agregado que para conseguir el objetivo se barajan "incentivos" para contribuir a la "permanencia" del personal sanitario en esos territorios, así como de refuerzo de medios dentro de "un plan de verdad".

"No duermo tranquilo pensando que hay valencianos, castellonenses o alicantinos que no tienen el mismo trato", ha dicho Mazón, a causa de "un sistema que hemos heredado y que no puede seguir así ni un minuto más".

Desde el Sindicato Médico se aplaude la decisión que ha tomado el Consell para buscar soluciones a una Sanidad que adolece de multiples necesidades. Su secretario general, Víctor Pedrera, "es necesario incentivar a los profesionales para que esas zonas de difícil cobertura puedan prestar la atención de calidad que merecen los ciudadanos".