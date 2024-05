Esta es la forma en la que te pueden estafar en la compraventa de tu vivienda

La compraventa de viviendas, locales o garajes en una constante en una ciudad como Alicante. Unas transacciones que suelen llegar a buen puerto a no ser que por medio aparezcan unos compradores que conviertan la operación en una ruína utilizando el método 'RIP DEAL'. ¿En qué consiste esta estafa? Pues la forma de actuar de los autores se suele desarrollar del siguiente modo:

En un primer contacto los delincuentes captan a personas que están vendiendo propiedades o artículos de alto valor. Durante esta fase, intentan convencerles de que son solventes y están muy interesados, mintiendo sobre su trabajo y quiénes son realmente.

y están muy interesados, mintiendo sobre su trabajo y quiénes son realmente. Se establecen múltiples comunicaciones telefónicas y reuniones en persona para finalizar diferentes transacciones. Los delincuentes, se ganan así la confianza de la víctima, persuadiéndola para que haga negocios con ellos.

Finalmente se convence a la víctima para que les entregue dinero en efectivo, criptomonedas o un artículo de lujo acordado. Al principio, los delincuentes muestran billetes reales, pero luego engañan a la víctima entregándole paquetes de billetes falsos. Si ven la oportunidad o, en la fase de ejecución encuentran desconfianza en la víctima, no dudan en usar la violencia para hacerse con el botín en cualquier caso.

Este es el método que emplearon dos hombres detenidos en Alicante como los presuntos autores de una estafa que acabó en un robo con violencia en una zona céntrica de Alicante. Durante la persecución, se vivieron momentos críticos, a pesar de lo cual, gracias a la rápida intervención de las patrullas de ambos Cuerpos, los autores no pudieron consumar el delito y fueron detenidos con el botín que ascendía a 25.000 euros.

Los hechos ocurrieron cerca del mediodía. La víctima, acompañada de unas amistades, había “quedado” con el comprador de un negocio que tenía para “traspasar”, reuniéndose en una cafetería conocida del centro de Alicante, lugar donde se iban a negociar las condiciones, y se iba a realizar parte del pago de la transacción. Durante un momento de la negociación, el autor, le pidió a la víctima realizar un cambio de moneda por billetes de menor valor, pagando un “plus” en la compra total del negocio si le hacia ese favor. Con astucia y enseñándole parte del dinero para la transacción, el autor consiguió convencer a la víctima para que le acompañase a un lugar cercano donde harían el intercambio de moneda; billetes de 200 euros, por billetes de 50 euros. A pocos metros de la cafetería, les esperaba un vehículo donde, supuestamente, otro varón que acompañaba al autor, tenía el resto del dinero. Tras una mínima conversación, donde los dos autores fingieron tener una discusión, la víctima, fue sorprendida con un fuerte empujón mediante el cual el autor con el que se había entrevistado en primer lugar en la cafetería, le consiguió arrebatar con violencia el neceser donde portaba el dinero, huyendo ambos autores a gran velocidad en el vehículo.

Dentro del neceser, la víctima, llevaba 25.000 euros en metálico, varios décimos de lotería, tarjetas bancarias y objetos personales. Inmediatamente, tras el robo, la victima llamó a la policía, dando las señas de los autores y del vehículo e indicando la dirección de huida. Cerca del lugar de los hechos, se encontraba una patrulla de la Policía Local de Alicante, quienes localizaron el vehículo. Tras darle el alto, los delincuentes emprendieron la huida a gran velocidad, sin embargo, un vehículo patrulla de la Policía Nacional también los había localizado y junto con el coche patrulla del Cuerpo Local, se continuó la persecución.

Al lugar se desplazaron más patrullas de la Policía Nacional y se vivieron momentos críticos durante la persecución puesto que, los autores, con su conducción temeraria llegaron a poner en peligro a los usuarios de la vía, haciendo caso omiso al alto indicado por las patrullas y llegando incluso a golpear su propio vehículo contra el mobiliario de la calzada. De hecho, los daños causados al vehículo, les obligó a tener que abandonarlo y emprender la huida a la carrera, consiguiendo no obstante los policías desplegados detener al primer autor, dado que, gracias a la rápida actuación policial no le dio tiempo a huir del vehículo, siendo seguido a la carrera el otro autor por los agentes. El segundo autor, fue detenido tras ser alcanzado a la carrera, no sin antes haber saltado las vallas de varias fincas, llegando a ser interceptado en el interior de una de ellas.

Durante las primeras diligencias de investigación, se pudieron recuperar los objetos que habían sustraído con violencia a la víctima en el centro de Alicante, descubriéndose que los arrestados, además portaban también en su poder 6.640 euros de curso legal en metálico, varios teléfonos móviles y una máquina de contar dinero, así como 699 billetes de 200 euros falsos. Por otro lado, gracias a la rápida acción policial, se consiguió recuperar el botín íntegro de 25.000 euros robado a la víctima a quien se le hizo entrega durante el trámite de las diligencias policiales, lo que junto con el dinero de curso legal que portaban los arrestados, hacía un cómputo total de 31.640 euros.

Los dos varones detenidos, de nacionalidades francesa y serbia, de 25 y 46 años respectivamente, que acumulaban más antecedentes por diferentes hechos y a quienes se les imputaron los delitos de estafa, robo con violencia, delito contra la seguridad del tráfico y desobediencia grave fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante.