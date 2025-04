Un cuchillo y una semana de robos: detenido el ladrón que sembró el pánico en Elda-Petrer

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Elda-Petrer a un hombre que, presuntamente, ha asaltado cuatro establecimientos en tan solo una semana. Los robos, cometidos con un cuchillo, fueron perpetrados los sábados por la tarde, utilizando el arma blanca para intimidar a los empleados y despojarlos del dinero en caja.

Los primeros dos robos ocurrieron con apenas cinco minutos de diferencia, en comercios muy cercanos entre sí. Las víctimas señalaron que el autor del asalto no dudó en amenazarlos con pincharlos o incluso cortarles un dedo si no accedían a entregar el dinero. A pesar de la violencia de los hechos, no hubo víctimas físicas graves.

A raíz de las denuncias, la Policía Nacional puso en marcha una investigación que pronto vinculó los robos a un único autor. El modus operandi y la ubicación de los comercios coincidían, lo que permitió a los agentes seguir el rastro del sospechoso.

A pesar de la angustia y la alarma que se apoderaron de los comerciantes de la zona, los investigadores consiguieron identificar al presunto autor y detenerlo a los pocos días del último robo. La investigación reveló que el detenido había vigilado otros comercios, con la intención de cometer más delitos, aunque no logró concretarlos.

El arrestado ha sido puesto a disposición judicial, acusado de cuatro robos con intimidación con arma blanca.