Cómo ayudar a Ucrania desde Alicante: puntos de recogida, artículos necesarios y otros que no lo son

El pueblo ucraniano necesita ayuda humanitaria ante la guerra iniciada por Rusia. Los refugiados tratan de abandonar el país huyendo de los ataques armados y se agrupan en las fronteras, en estaciones de tren o centros deportivos a la espera de auxilio. Por el momento, toda ayuda es poca, aunque cabe destacar que hay algunos artículos que no son necesarios para ser enviados desde Alicante y que además ocupan demasiado espacio a la hora del transporte.

En Alicante, la Asociación de Amigos de Ucrania agradece la solidaridad de los ciudadanos que tratan de ayudar y explica algunas claves importantes para que la colaboración sea efectiva. "Lo que necesitamos es comida ya preparada, que no necesite ser cocinada. No tenemos medios para preparar unos macarrones", explica la presidenta del colectivo Anna Shkalenko. Principalmente, los artículos más necesarios en este momento son alimentos y medicamentos. Por otro lado, la asociación destaca que las mantas y el material de abrigo empieza a no ser tan necesario por su alto volumen a la hora de llevarlo en furgonetas y porque, según destaca Shkalenko, no hay tanta carencia en este momento de estos artículos como sí la hay de comida o medicinas.

Dónde llevar comida y medicamentos

Cada vez hay más puntos de recogida en esta provincia pero cabe destacar el Hotel Maya de Alicante como lugar de referencia donde se puede llevar material con dirección a Ucrania cualquier día de la semana durante las 24 horas. Además, es posible llevar medicamentos o alimentos preparados no perecederos, como barritas energéticas, chocolatinas o latas de conservas que no necesiten elaboración previa en todos estos puntos de la provincia de Alicante. No obstante, la asociación está actualizando toda la información en el canal habilitado en Telegram.

Restaurante De Pasta Somos . Avenida Maestro José Garberí Serrano 13. Pau 5, Playa San Juan . De martes a domingo de 13 a 16 horas y de 20 a 23.30 horas.

. Avenida Maestro José Garberí Serrano 13. Pau 5, . De martes a domingo de 13 a 16 horas y de 20 a 23.30 horas. Almacén en Alicante: Calle Doctor Just, 30. Lavadero de coches De Just .

. Oficina en Rambla Méndez Núñez, 44 , 6B, Alicante, 03002 (toda la semana de 17:00 a 20:00).

, 6B, Alicante, 03002 (toda la semana de 17:00 a 20:00). Local habilitado en la calle Tucumán , 15, bajo. Cafetería Dian & Cocoa , de 13.00 a 20.00 horas.

, 15, bajo. Cafetería , de 13.00 a 20.00 horas. En el Centro Comercial Fontana : esquina de avenida Santander y avenida de Holanda, planta baja, Zebri.

: esquina de avenida Santander y avenida de Holanda, planta baja, Zebri. En Moraira : Avenida Madrid, 15, Edificio Espacio la Senieta.

: Avenida Madrid, 15, Edificio Espacio la Senieta. Benissa : C/ Francisco Sendra, 2, bajo. (Servicios Sociales). De lunes a viernes De 09:00h a 14:00h

: C/ Francisco Sendra, 2, bajo. (Servicios Sociales). De lunes a viernes De 09:00h a 14:00h En Alicante: Calle Cefeo 33, bajo, esquina con calle Antares. Bar cafetería Sabana.