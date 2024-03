Polémica en una prueba ciclista de Alicante: "Retiradas sospechosas" por un control antidopaje

Salta la polémica de nuevo por las sospechas de dopaje en una prueba ciclista. En este caso no es porque ningún deportista haya sido sorprendido tras consumir sustancias prohibidas, sino por la retirada de la mayor parte de participantes en una prueba ciclista celebrada en Villena (Alicante) tras extenderse los rumores en el pelotón de que en la meta esperaba la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte.

Ocurrió este 2 de marzo en la sexta etapa del Interclubs Vinalopó, uno de los torneos de invierno de categoría Open más populares y antiguos de España. En la prueba de Villena sólo llegaron a la meta 52 de los 182 corredores inscritos. Y fue precisamente uno de ellos, Álvaro Marzá, que terminó octavo, quien dejó entrever cuál podría ser el motivo de tanto abandono. El ciclista, segundo en la clasifiación general del torneo, vinculó los pinchazos y las retiradas con el control antidopaje previsto al final del recorrido. "Control anti-doping en Villena = pinchazos y retiradas. No es una forma matemática, es la pura realidad. A ver si se van tomando medidas que esto es un puto chiste. Por cierto, he pasado el control, 3º que paso, a ver si me dan los resultados y los publico, #porundeportelimpio", escribió el ciclista en sus redes sociales, declaraciones de las que se hizo eco el portal digital ciclo21.com.

"Hubo retiradas sospechosas"

El presidente del Interclub Vinalopó, José Luis Sabater, después de que la organización emitiese este miércoles un comunicado recordando su compromiso con el deporte limpio, ha pasado este jueves por Deportes COPE Alicante. El organizador ha querido dejar claro que no abandonaron 130 ciclistas por la presencia del control antidopaje: "La carrera fue dura, hubo ciclistas desgolgados que quedaron fuera de la cápsula de seguridad y, por tanto, cuentan como retirados, también hubo una caída a poco de meta con varios corredores afectados", señala.

"No podemos pensar de que abandonan 130 corredores por sospechas de dopaje. No podemos meter en un mismo paquete a los 130 corredores cuando a lo mejor hay cuatro, cinco, seis o diez tramposos. A esos es a los que hay que localizar", cuenta el organizador, que admite que vieron "retiradas sospechosas" por pinchazos o averías que luego no parecían tales.