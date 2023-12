Alicante se suma para condenar el nuevo asesinato machista en Sagunto

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto a la Corporación municipal, han guardado un minuto de silencio en señal de repulsa por el asesinato machista de una mujer de 34 años a manos de su expareja en Sagunto en el que ha resultado herida su hija menor de 13 años tras haberse precipitado al patio interior del edificio en el que residían.

Luis Barcala ha recordado que “este jueves se daba cuenta en el Pleno y guardaba también un minuto de silencio por la muerte violenta de tres mujeres este mes y ahora volvemos a guardar otro minuto de silencio en señal de respeto y apoyo a la familia de una nueva víctima de violencia de género que nos toca de cerca, en Sagunto”.

“Esta es una lacra en la que no podemos bajar la guardia. Tenemos que erradicar esta violencia sin sentido que está causando la muerte de muchas mujeres y dejando a muchos niños huérfanos y a otros que están siendo víctimas de un ensañamiento en este tipo de violencia vicaria que es impropia de una sociedad que se dice civilizada” ha añadido el alcalde.

Barcala ha insistido al final de la muestra de duelo, tras la convocatoria realizada desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), en “un mensaje que no puede quebrarse en ningún momento, pues la lucha contra la violencia de genero es de todos y donde no puede producirse ni una sola fisura y no podemos descansar ni un segundo. Esta violencia la vamos a erradicar”.