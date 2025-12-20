Alicante se prepara para una Navidad pasada por agua: el tiempo da un giro inesperado

El fin de semana llega con un tiempo atmosférico todavía algo incierto en la provincia de Alicante, según la previsión del director del observatorio meteorológico de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. La jornada del sábado será más tranquila aunque con abundante nubosidad por el paso de un frente desgastado. Las temperaturas a mediodía se situarán entre los 17 y 18 grados, mientras que las mínimas rondarán los 10 grados en la costa y bajarán hasta los 5 o 6 en el interior.

Para el domingo, el paso de un nuevo frente podría provocar precipitaciones, especialmente durante la segunda mitad del día y con mayor probabilidad en las comarcas de la montaña alicantina. Las temperaturas nocturnas experimentarán un ligero descenso, pero las máximas se mantendrán en valores similares a los del sábado.

Una Navidad pasada por agua

Esta situación inaugurará una semana de Navidad marcada de nuevo por la inestabilidad. Olcina ha explicado que se producirán llegadas de masas de aire fresco que generarán chaparrones, sobre todo entre los días 23 y 25, por la entrada de vientos de componente marítimo en el conjunto de la provincia.

Las temperaturas mínimas también bajarán en Nochebuena y Navidad debido a la llegada de estas masas de aire más frescas desde el norte de Europa. Según el experto, se espera, por tanto, "un tramo final del año marcado por la intranquilidad atmosférica", con un dinamismo meteorológico animado por el paso de frentes y la entrada de vientos de levante.

Un tramo final del año marcado por la intranquilidad atmosférica" Jorge Olcina Director del Observatorio de Climatología de la Universidad de Alicante

La vista puesta en fin de año

De momento, las temperaturas serán frescas, pero no se ven registros de frío intenso. Sin embargo, Jorge Olcina advierte de que hay que estar pendientes de la evolución de la situación, especialmente para los últimos días del año.

Hay que estar pendiente a la evolución de la situación atmosférica" Jorge Olcina Director del Observatorio de Climatología de la Universidad de Alicante

El motivo es la posibilidad de que "se pudiera reactivar la llegada de una masa mucho más fría desde el este de Europa", lo que sí dejaría un rastro de temperaturas muy bajas en la provincia. Por ahora, concluye Olcina, es una previsión que hay que ir confirmando en los próximos días.