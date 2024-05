Golpe judicial a hosteleros y Ayuntamiento: 2 meses para rebajar el ruido de la la calle Castaños

"Cada vez somos menos vecinos. La gente se va y las viviendas las compran para destinarlas a alquiler vacacional. Además, cada vez hay menos comercio y más hostelería", así se lamenta Alcazar Moreno, la presidenta de los vecinos del Centro Tradicional de Alicante que llevan años luchando por poder llevar una vida normal en este punto neurálgico del turismo y el ocio en la ciudad.

El principal problema al que tienen que hacer frente es el del ruido y con contra él llevan años guerreando "porque es imposible el descanso debido al trasiego de gente y a los establecimientos hosteleros que no han parado de crecer". Ahora han ganado una batalla más porque el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 les da la razón al considerar que el nivel de decibelios que alcanza el ocio nocturno por las noches vulnera sus derechos.

La sentencia también obliga al Ayuntamiento a establecer una Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en la calle Castaños aunque la intención del Ayuntamiento es que no se quede sólo en una vía "ya que habrá que ampliarla a una zona", ha explicado el edil de Medioambiente, Manuel Villar, quien ya ha advertido que el Ayuntamiento no descarta recurrir la sentencia. No obstante, "se recurra o no iremos dando los primeros pasos para intentar solucionar el problema y conciliar la vida de los vecinos con la actividad de la hostelería", ha asegurado, sin concretar por dónde irán o cuáles serán las medidas a tomar para una situación que se prolonga ya en el tiempo.

Los que si tienen claro que recurrirán la sentencia son los hosteleros, el ocio, a través de su asociación ALROA. Ellos tienen previsto acudir al Tribunal Superior de Justicia.

Mientras, la oposición municipal, PSOE y Compromis, piden al alcalde, Luis Barcala tres cosas: en primer lugar, que de explicaciones, que no recurra la sentencia, que no se posicione al lado del lobby empresarial y que actúe en favor de los vecinos y vecinas; dos, que cese de forma fulminante al concejal del área Manuel Villar y tres, que aplique el ZAS tal y como marca la sentencia en este plazo de dos meses que obliga a este Ayuntamiento. Uge convocar la Mesa del Ruido y aplicar la ZAS.