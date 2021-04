El alcalde de Orihuela dice que es "mentira" que cobrara sin ir a trabajar

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, del PP, al que su partido ha abierto un expediente al saber que declarará ante un juez acusado de cobrar de asesor de la consellería de Sanidad entre 2007 y 2013 sin ir a trabajar, ha asegurado que se trata de una "absoluta mentira", por lo que está "muy tranquilo".

Así lo ha afirmado en un vídeo que ha colgado en su cuenta de Twitter después de conocer que, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, declarará en calidad de investigado por un delito de apropiación indebida por, supuestamente, cobrar de la conselleria de Sanidad sin acudir a su puesto de 2007 a 2013, dos años antes de que alcanzara la alcaldía.

El PP de Alicante ha apelado a la presunción de inocencia y, al mismo tiempo, ha anunciado la apertura de un expediente informativo, según ha informado en un comunicado el coordinador provincial, Juan Francisco Pérez Llorca.

En su alocución dirigida a los vecinos de Orihuela, Bascuñana ha recalcado que la acusación "se basa en una absoluta mentira, una falacia" y que, por lo tanto, la investigación judicial "tiene que acabar como corresponde: bien". Ha manifestado que ha trabajado "más de 30 años como médico" y que "a muchos de ustedes les he atendido en el periodo en el que dicen" las acusaciones, de 2007 a 2013.

"Siempre he hecho lo que se me ha mandado como trabajador de la conselleria y he estado donde se me ha mandado", ha repetido Bascuñana antes de apostillar que está "muy tranquilo" y que todo quedará "clarificado".

En su opinión, "está claro que hay intereses en que 'la gente de bien' no participemos en política" y "en poner las cosas difíciles a los que decidimos dar el paso de entrar en política".

Ha continuado que la novedad de que declarará en sede judicial como investigado no es una cuestión novedosa y ha apuntado que la cuestión es indagada por la fiscalía desde hace "mucho tiempo".

"Espero que estas cosas que no desanimen a la gente de bien que es necesario que se metan y participen en política, pese a estas maniobras", ha agregado el político del PP, quien ha terminado su discurso en que "pase lo que pase y le pese a quien le pese" defenderá los intereses de Orihuela y sus vecinos "hasta las últimas consecuencias".