Sandroni augura un “cambio de ciclo” en la plantilla del Intercity

El de este sábado en el Antonio Solana ante el Real Madrid Castilla será el último partido en casa para muchos futbolistas del Intercity que terminan contrato este junio y no continuarán en el club. Así lo augura el propio entrenador, Alejandro Sandroni, que este jueves ha pedido una buena despedida para los futbolistas antes del "cambio de ciclo".

"Los jugadores se merecen un buen partido y que la gente les aplauda", ha señalado el técnico en la rueda de prensa previa a la jornada. “Este grupo de jugadores ha dado mucho, pero en la próxima temporada habrá un cambio de ciclo, por lo que se merecen un buen partido y que la gente les aplauda”, ha añadido.

El entrenador argentino ha admitido la mala imagen que dieron en el último partido en Mérida pero también ha pedido no olvidar el trabajo previo de la plantilla. “En Mérida tocamos fondo a nivel de actitud, pero no podemos olvidar lo que ha dado este grupo de jugadores. Es complicado lograr la permanencia dos años en esta categoría tan difícil. Hay que valorarlo. A otros les está costando salir de abajo”, ha comentado.

“Que el árbol no nos impida ver el bosque. Hicimos una primera vuelta espectacular, pero no fuimos capaces de mantener eso en la segunda vuelta”, ha añadido. El entrenador del Intercity espera que el partido ante el Real Madrid Castilla, sea “bonito" porque dijo que habrá "muy buenos jugadores en el campo" que estarán en Primera "más pronto que tarde". "Será un encuentro abierto con dos equipos que quieren ganar, aunque no se jueguen nada”, ha finalizado. El partido tiene poco aliciente a nivel clasificatorio porque ambos equipos ya han sellado su permanencia en la categoría.