Paco Peña: "Tenemos claro lo de enero; hay que echar el resto arriba"

No se quiere volver loco. "Lo mejor que tenemos es el grupo, el vestuario, y no nos planteamos hacer una revolución en enero porque sería como empezar de cero", ha reconocido este mediodía Paco Peña en los micrófonos de Deportes COPE durante la comida navideña que ha celebrado el Hércules en el restaurante Populi.

El secretario técnico blanquiazul ha admitido que puede haber entre dos y tres cambios en la plantilla. "Por ahí irán los tiros. Algo tenemos que hacer, sobre todo arriba. Ahí es donde tenemos que echar el resto", ha admitido Peña, quien también ha explicado que a lo mejor "hay algún futbolista con pocos minutos que nos pide salir".

Peña se ha mostrado preocupado por la tendencia del equipo lejos del Rico Pérez donde ha perdido en las tres últimas salidas. "Estamos analizando qué está pasando y buscando soluciones. Nos habría valido algún empate y las sensaciones serían distintas. No me gusta perder tanto. El ambiente no es el mismo y eso hay que corregirlo", ha añadido Peña.

"Creo que es un tema de concentración. El partido de Mérida no me gustó nada, sobre todo la primera parte. No digo nada raro. Es la realidad", ha explicado el secretario técnico, quien culpabiliza a los jugadores de esos goles encajados en los minutos finales. "Si logro empatar, en la primera que te llegan no te pueden volver a marcar", recuerda.

ortiz: "tenemos prisa por subir"

A la comida navideña del Hércules ha acudido el alcalde de Alicante, Luis Barcala, la Bellea del Foc, Alba Muñoz y el máximo accionista, Enrique Ortiz, entre otros. "No siempre hacemos las cosas bien, pero tenemos prisa por subir y tenemos que estar en el fútbol profesional", le ha comentado Ortiz a los jugadores en el turno de discursos.