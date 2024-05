El mensaje de Beccacece al periodista de COPE Elche: "Parecés más del Hércules que del Elche"

El entrenador del Elche hizo una alusión al Hércules durante la rueda de prensa posterior al empate del Elche anoche en Anduva frente al Mirandés. Sebastián Beccacece se enzarzó con el periodista de COPE Elche y no encajó nada bien la última pregunta.

"Lo importante es el escudo. Parece que vos no sumás para Elche. Y eso es lo que más duele. Que vos siendo de Elche parecés más del Hércules que del Elche. Pero bueno son sensaciones", dijo Beccacece, que acto seguido se levantó de la silla y abandonó la sala de prensa en compañía del responsable de prensa del cuadro ilicitano.

Cristian Egea, responsable de Deportes de COPE Elche, después de escuchar que el entrenador argumentaba que "hay que disfrutar el camino" en alusión a que el equipo no se iba a meter en el 'play off' de ascenso, cuestionó con qué se iba a quedar el aficionado del cuadro franjiverde, si con el camino o con no ascender. Y ahí Beccacece perdió los papeles y atacó al periodista.

El Elche empató anoche en Miranda de Ebro (1-1) y sigue en caída libre en este tramo decisivo de final de temporada. Después de la derrota en Santander y contra el Huesca en casa, este empate deja prácticamente fuera a los de Beccacece de la pelea por el ascenso.