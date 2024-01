El Hércules da por hecha la marcha de César Moreno e insiste en la salida de Míchel

El Hércules tiene decidido seguir moviendo ficha en el mercado de fichajes. El periodo para incorporar futbolistas y dar bajas acaba de empezar y ya van dos llegadas: los extremos Richmon Dapaah y Javi Moreno. También se ha confirmado una salida, la de Jean Paul, que se va cedido al Deportivo Alcoyano. Y el siguiente en abandonar el club blanquiazul será César Moreno. De hecho, en la Secretaría Técnica ya dan por hecha la marcha del cartagenero al Valencia Mestalla y Paco Peña rastrea el mercado en busca de un medio centro defensivo que pueda luchar por un puesto en el once con Carlos Mangada.

También hay caso Míchel Herrero. El valenciano, que no entra en los planes de Rubén Torrecilla, ha sido ofrecido en forma de cesión a otros equipos, pero de momento no ha habido éxito en las propuestas. Ahora, el Hércules está dispuesto a negociar con él la resolución de su contrato, que termina al final de esta temporada, para que se marche este mes de enero y deje su ficha libre a otro jugador.

Si se va Míchel, el jugador que entraría en la órbita blanquiazul sería Miguel Marí. El ex del Intercity apenas ha tenido minutos en el Eldense en la primera mitad de la Liga Hypermotion y espera jugar más en lo que resta de curso. No obstante, su llegada al Hércules no sería fácil: primero tendría que marcharse Míchel y después, si hay presupuesto, el club trataría de cerrar su incorporación. Desde los despachos del Rico Pérez admiten que es un futbolista que siempre ha gustado pero que actualmente no es una prioridad.

