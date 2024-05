Hércules: estos son los jugadores con contrato y las primeras 'patatas calientes' para Peña

El Hércules tiene más tiempo que nunca para confeccionar el proyecto de la próxima temporada en Primera RFEF. El equipo de Torrecilla aceleró en la recta final de la liga y logró el ascenso por la vía directa. Ahora, Paco Peña cuenta con un mes y medio hasta el comienzo de la pretemporada para comenzar a moldear una plantilla que contará con muchos de los jugadores que terminaron en Luceros hace poco más de una semana.

Veinte futbolistas tienen contrato para el próximo curso. Algunos porque ya lo tenían firmado y otros porque han renovado automáticamente con el ascenso. Además, hay que contar con los que regresan a la disciplina blanquiazul después de haber salido cedidos. No obstante, no todos continuarán en Primera RFEF y el secretario técnico tendrá que tomar decisiones importantes en las próximas semanas. Algunas no serán fáciles, pero en las oficinas del Rico Pérez son conscientes de que hay que elevar la calidad de la plantilla.

Los veinte futbolistas con contrato con el Hércules para la temporada 2024/25 son Abad, Candelas, Retuerta, Josema, Juanmi, Nolan, Mangada, Roger, De la Nava, Alvarito, Nico, Ketu, Moreno, Richie, Mendes, Coscia, Jean Paul, César Moreno, De Palmas y Sergi Molina. Por su parte, terminan su vínculo con la entidad alicantina Artiles, Cendón, Samu, Marí y Lorenzo.

'Carpetas' y 'patatas calientes'

Entre otras 'patatas calientes', Peña y Torrecilla tendrán que decidir si César Moreno tiene cabida en el equipo la próxima temporada o si abandona el Hércules este verano. El Valencia puede quedarse con el jugador después de la cesión por 1,5 millones de euros. Una cantidad que parece elevada tal y como está el mercado de fichajes en general y en la capital del Turia en particular. Si el club valenciano no ejerce la opción de compra no obligatoria podría quedarse en Alicante.

Otra jugador cuyo futuro está en el aire es Miguel Marí. La cesión por parte del Eldense termina el 30 de junio y, aunque la idea del Hércules siempre fue la de tratar de negociar este verano para que pueda seguir en el equipo, todavía no hay nada decidido. La de Artiles es otra de las 'carpetas' abiertas en la mesa de Peña. El canario es un jugador querido por la afición y su aportación en el juego fue muy buena esta temporada hasta que se lesionó de gravedad. El club confía en él y lo más probable es que reciba una oferta de renovación. Samu Vázquez, que ha sido uno de los más destacados esta liga, tampoco tiene su continuidad garantizada. Podría repescarlo el Albacete con una cláusula de tanteo pero el jugador se quiere quedar en Alicante y así lo ha manifestado en varias ocasiones. Este caso se decidirá, en principio, antes de Hogueras.

Sergi Molina

De los que regresan de cesión, el que tiene muchas opciones de quedarse en el Hércules es Sergi Molina. Se marchó en enero sin hacer mucho ruido a la Gimnástica Segoviana. Allí ha sido titular indiscutible en la posición de central, ha marcado dos goles en trece partidos y ha logrado el ascenso a Primera RFEF. Unos números que en Alicante no han pasado desapercibidos y podría tener sitio en la plantilla, tal y como contó este lunes Gonzalo Blanes en Planeta Hércules.

Mientras tanto, no todos los futbolistas de la plantilla que han participado en el ascenso van a continuar. Aunque todavía no se han tomado decisiones, será uno de los primeros aspectos a abordar entre Peña, Torrecilla y el propio Enrique Ortiz. Tendrán que negociar salidas y después llegarán los fichajes. Todo apuna a que estamos ante un verano de entre ocho y diez incorporaciones al vestuario blanquiazul. Por el momento, son días de descanso y vacaciones pero pronto comenzarán las novedades.













