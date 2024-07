Una médico de SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid se reencuentra con el paciente a quien salvó la vida en su día libre

"Tu cometido en la vida es salvar vidas, incluso cuando no estás trabajando". Así explica Carmen Mendoza, médico de Emergencias de SUMMA 112 y actualmente subdirectora médico del Servicio de Urgencias y Emergencias Médicas de la Comunidad de Madrid, lo que le ocurrió el domingo 19 de noviembre de 2023. Esa mañana no trabajaba y se disponía a salir a dar un paseo y tomar algo con su marido cuando escuchó gritos de auxilio procedentes de una vivienda cercana. Al acercarse, comprobó que su vecino, Julián, estaba tendido inconsciente y con respiración agónica, momentos antes de entrar en parada cardiorrespiratoria. Carmen inició las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar inmediatamente, al tiempo que volvía a llamar al 1–1–2 para comunicarse con sus compañeros sanitarios del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias y trasladarles de que había iniciado las maniobras de resucitación mientras llegaban los recursos sanitarios: un Soporte Vital Avanzado y el Jefe de la Guardia. La Policía Municipal del municipio de Arganda del Rey, donde se produjeron los hechos, también movilizó un vehículo patrulla con un desfibrilador semiautomático (Desa). Toda la cadena asistencial funcionó con éxito y Julián se ha recuperado plenamente y ha tenido la oportunidad de reiterar en persona a Carmen su agradecimiento: "Si no fuera por Carmen y por su marido, yo no estaría aquí", afirma.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando