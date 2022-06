Díaz Ayuso aboga por un “gran pacto” dirigido a la juventud entre el sistema sanitario, la educación y la familia para evitar las adicciones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado hoy en el décimo aniversario de la Fundación Science, Health & Education (SHE), donde ha señalado la necesidad de un “gran pacto” dirigido a la juventud entre el sistema sanitario, la educación, la familia y los expertos para evitar las adicciones y fomentar unos hábitos de vida saludable. “No sé si somos conscientes de la cantidad de horas que los chicos pierden solos sentados en torno a un videojuego, sin hacer pandillas, sin jugar en la calle, sin hacer relaciones con otros y no es casualidad que cada vez haya más depresiones y otros problemas de salud mental entre niños y jóvenes. Por eso, va todo unido y vamos a tener problemas mucho mayores en el futuro si no le dedicamos el tiempo que merece a todo esto”, ha indicado.





