La Comunidad de Madrid potencia la escena teatral de la región con la Muestra Surge Madrid en Otoño

La Comunidad de Madrid potencia la escena teatral con la novena edición de la Muestra de Creación Escénica Surge Madrid en Otoño, que se celebrará del 26 de septiembre al 30 de octubre, en 23 salas de teatro de la región. Bajo el espíritu común de la experimentación artística, incluirá propuestas de danza, teatro, happening, sonido o fotografía, a cargo de autores consagrados, noveles y compañías como Coral Ros, Las Martianas, Al Descubierto Physical Theatre, Becuado o Las Inviernas.

Surge Madrid en Otoño¡Ay, Carmela! Elegía de una Guerra Civil en dos actos y un epílogoAdicto a míAntes–DespuésBuenaVenturaCosmología de una imbécil...el continuo interminable amor que tengo por tiEl problema filosófico del cambioÉrase una vez un G.I. Joe en la Cólquide de Uganda (FinGrosse Fuge at last (Hasta que la muerte nos separeHeridasIf(La ligereza)La cofradía de las invisibles (La MarañaLa voz de Lola Las pistolas no se disparan solasLo que no dijeLo valienteMake Me WildMatilde Landa no está en los cielosMedeaNevaPaEllaPoder y ruinaSeñor B. Algunos desastres de una guerraSomaficciónTana eta SantiTe estábamos esperandoUn encuentro con BronnenUn momento oportuno Una boda de cineVersos en la boca Viacrucis de un CEOVida secreta donde sobrevivir (Audioguías por la memoria_Paseos por lo que pasó o pudo pasar FotoNovela Happening a la carta. El teatro del arteOb–skena. La inversión del paisaje Contención mecánicaEsquizofoníaGanímedes en la piscinaHet Lam Gods. Primera parte: La Pastora. IdilioIfigenia entre los taurosOye la lluvia bajo este paraguasSurge Madrid www.madrid.org/surgemadrid/2022





