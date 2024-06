La Comunidad de Madrid inaugura la nueva temporada de los Teatros del Canal protagonizada por grandes nombres de la escena, la danza e Hispanoamérica

La Comunidad de Madrid inaugura la nueva temporada 2024/2025 de los Teatros del Canal, con una renovada dirección artística y de gestión, y más de 100 espectáculos de 19 países, donde se darán cita grandes nombres del teatro nacional e internacional y géneros como la danza, la música, el circo o la escena hispanoamericana.

El alcalde de ZalameaElla,Paisaje dentro de paisaje: 3. Acto de feLos cuernos de don FrioleraLa gran ilusiónCanal BailaSol InvictusInto the HairyNorma;Fronteras en el aireHamletCoriolanoTodos los pájarosBlaubeerenMúsica para HitlerSenza titoloMille et une nuitsSahara.EnsembleComaDon Juan no existe,El legado universal de LigetiThe Silence of SoundCanal Hispanidad





