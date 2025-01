Los voluntarios del Belén Monumental de San Lorenzo de El Escorial reponen las figuras decapitadas en Fin de Año

A la tradición de comer las doce uvas en Nochevieja se está uniendo otra, por desgracia muy desagradable, en San Lorenzo de El Escorial. De nuevo el vandalismo sobre el Belén Monumental en la noche del cambio de año vuelve a ser triste noticia.

Este 1 de enero la peor parte se la han llevado varias figuras situadas en la Plaza Jacinto Benavente, más conocida como Los Jardincillos. Aunque ya está arreglado en la medida de lo posible, el disgusto no se lo quita nadie de encima.

El malestar entre vecinos y voluntarios es palpable por un hecho que se viene repitiendo cada madrugada del 31 de diciembre al 1 de enero. En los últimos años, se ha convertido en una noche de vandalismo en torno al Belén a Tamaño Real, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, que realizan desde hace casi tres décadas un grupo de 40 personas de forma altruista, dedicándole su tiempo libre.

Ya hubo en Navidad algún que otro destrozo, con pintadas en los decorados, pero en esta ocasión las figuras de la escena de Herodes en el castillo, cinco en total, aparecían decapitadas.

Carlos Contreras, coordinador del Belén Monumental, asegura que las figuras ya están repuestas pero la estructura destruida no ha sido posible recomponerla. "La parte del decorado no se ha podido recuperar, pero bueno... Era una estructura con un arco y una figura que la tiraron y se rompió y ya no era posible sustituirla. No le encuentro ninguna explicación, es romper por romper, hacer daño por hacer daño", ha asegurado a COPE.

El Belén, compuesto por más de 500 figuras humanas y animales, está videovigilado y cuenta, además, con seguridad privada.

Pese a ello, a día de hoy, la Policía Local no ha podido localizar a los vándalos que actuaron en Nochevieja. "Esta situación se viene repitiendo de forma habitual, por desgracia, y hay vigilancia pero termina a unas horas. Estarán investigando a ver si pueden dar con los responsables. De momento no ha sido posible", concluye Contreras.

Los mensajes de condena a estos actos vandálicos en redes sociales han sido unánimes, como el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien considera estos hechos una "ofensa gratuita a tanta gente de bien" que cada año pone en pie este Belén, "orgullo de los vecinos de San Lorenzo de El Escorial y sus miles de visitantes", asegura.