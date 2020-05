Unidas por Collado Villalba denuncia el estado actual de las obras en Los Belgas

El grupo municipal Unidas por Collado Villalba ha denunciado el retraso que están sufriendo las obras de la Plaza de Los Belgas.

Incluso con la paralización decretada por el Gobierno central con motivo del Estado de Alarma por la crisis del coronavirus, que fue de quince días incluyendo los festivos de Semana Santa, la remodelación debería haber estado finalizada el 15 de abril.

Ya estamos en mayo y los trabajos no solo no han terminado, dicen desde esta formación, sino que falta aún bastante por ejecutar y no se sabe cuál va a ser la fecha de conclusión.

Asegura que en las reuniones que se celebran todas las semanas con el Ejecutivo local se ha preguntado en varias ocasiones sobre esta situación, sin haber recibido ninguna respuesta concreta. "Sigue toda la plaza levantada, perjudicando a vecinos y comercio de la zona, y no se sabe cuándo podrán terminar las obras, no hay ningún cartel con información ni tampoco en la Junta de Gobierno Local se han pronunciado sobre ello", asegura el edil de Unidas, Tomás Alberich.

Consideran en Unidas especialmente grave la situación para el comercio local de cara a las próximas fases de la desescalada, cuando puedan abrir más comercios y, sobre todo, las terrazas de la hostelería. En este sentido, este retraso va a afectar aún más a la economía de la zona, ya muy perjudicada por los meses de obras.

"Las terrazas de bares, restaurantes y cafeterías podrán abrir la próxima semana en su mayoría, no en el caso de Los Belgas donde, con toda la plaza vallada y con las obras a cielo abierto sin terminar, va a ser imposible instalarlas", dice Alberich.

Además, añade Unidas por Collado Villalba, parte del enlosetado ya instalado no parece el más adecuado. Permanece sucio y con aspecto de tener una difícil limpieza.

Los trabajos de remodelación de la Plaza de Los Belgas comenzaron a principios del mes de agosto de 2019 y tienen un presupuesto de ejecución de 1,5 millones de euros.